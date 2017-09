Canelo Álvarez y Golovkin mostraron su molestia por el empate en la pelea del año

Publisport México/ AFP

Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se batieron en una tremenda pelea y al final los jueces decidieron que el resultado fuera un empate, por lo que GGG se mantiene como campeón mediano del CMB, AMB y FIB, y a la espera de que haya una pelea de revancha.

Las tarjetas finales fueron 118-110 a favor del "Canelo", 115-113 para Golovkin y el último juez dio 114-114 para decretar el empate.

"Yo pienso que gané fácilmente unos siete rounds, si la gente quiere la revancha, que se haga", declaró el mexicano al final de la pelea.

"Los jueces dieron empate, yo sigo siendo el campeón y me llevo mis cinturones a casa. Estoy dispuesto a una revancha, yo lo que quiero es pelear", dijo por su parte GGG.

El empate ante el mexicano dejó un sabor amargo en el bando del campeón mediano, el kazajo afirmó que la puntuación de la jueza Adelaide Byrd, que calificó 118-110 en favor de Canelo, está "fuera de toda realidad" y merece una investigación.

Abel Sánchez, entrenador de Triple "G" fue el más severo sobre el tema al señalar que la Comisión Atlética de Nevada (NSAC) debería abrir una investigación para "saber si realmente es apta para calificar una pelea".

"Todavía no lo entiendo. Y no es la primera vez que lo hace. Ya sabíamos que su rendimiento es muy irregular y eso quedó demostrado. No hay ninguna manera de que Álvarez ganara la pelea", dijo Sánchez a la AFP.

Sobre el rendimiento de su pupilo, el entrenador mexicano dijo que durante la pelea "se desarrolló el plan que se había trabajado, principalmente en los primeros dos asaltos que siempre son complicados para los dos peleadores. El resto de la pelea, Gennady llevó el ritmo de la pelea ante un rival que se defiende muy bien".

La estrategia de Álvarez fue esperar a Golovkin, dejarlo tener la iniciativa para contragolpear, y si bien es cierto que hizo que el kazajo fallara mucho, también le entraron certeros jabs que lo lastimaron.

En los round finales de la pelea, el tapatío atacó con buenos golpes ante un Gennady que aguanta mucho castigo. Ahora a espera que sucede con estos dos peleadores pues la gente ya está pidiendo una segunda edición.

