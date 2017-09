Pinilla y Paredes lideran los reservados para la nómina local de la Roja

Diego Espinoza, Pablo Serey y Pedro Marín

El técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, entregó este jueves la lista de jugadores que militan en el exterior para la última doble fecha de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018. Con 19 nominados ya confirmados, ahora el DT de la Roja sólo tiene que dar a conocer los jugadores del medio local y ahí espera llamar a siete u ocho futbolistas para completar la lista de cara a los duelos frente a Ecuador y Brasil, el próximo 5 y 10 de octubre, respectivamente.

Entre esos jugadores, ya existen varios reservados para la Selección, exclusivamente de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. El más destacado es el goleador de la U, Mauricio Pinilla, quien sumará su primer llamado a la Roja desde septiembre del 2016, cuando fue citado para los duelos frente a Paraguay y Bolivia, en Asunción y Santiago, respectivamente.

La presencia del atacante se enmarca en el buen nivel que está viviendo en el torneo local, donde ya suma cinco goles, y por la ausencia de atacantes que tiene el listado extranjero de Juan Antonio, donde, por ejemplo, no aparece Felipe Mora o Nicolás Castillo, quien ha presentado molestias físicas que le impedirían jugar ante Ecuador y Brasil.

"La selección siempre necesita goles, siempre necesita marcar, siempre necesita tener un jugador que dé la posibilidad de romper marcadores, porque los partidos se ganan con goles. Lamentablemente la selección ha tenido ese problema, no quiere decir que si me llaman a mí voy a solucionar los problemas de la selección. Me ha tocado estar y no marcar", señaló Pinilla este jueves sobre su posible nominación.

"La selección siempre necesita goles, siempre necesita marcar, siempre necesita tener un jugador que dé la posibilidad de romper marcadores, porque los partidos se ganan con goles. Lamentablemente la selección ha tenido ese problema, no quiere decir que si me llaman a mí voy a solucionar los problemas de la selección. Me ha tocado estar y no marcar", señaló Pinilla este jueves sobre su posible nominación.

Los otros seleccionados azules reservados son Johnny Herrera, Gonzalo Jara y Jean Beausejour. Los tres son parte del proceso de Macanudo en la Roja y por eso tienen asegurada su presencia en la selección, a pesar de que el lateral izquierdo esté sancionado para el encuentro ante los ecuatorianos del próximo jueves 5 de octubre (20:30 horas).

Cruzados y albos en la mira

Toselli y Paredes serían los nominados fijos de la UC y Colo Colo / Photosport / Universidad Catolica vs Colo Colo,Campeonato de Apertura 2016/17.

Por otra parte, en Colo Colo indicaron que Esteban Paredes y Jorge Valdivia también fueron reservados para la Roja en las últimas fechas de Clasificatorias sudamericanas. Para confirmar su nominación se esperará el clásico frente a Universidad Católica de este domingo a las 12:00 horas, en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Precisamente en la precordillera también tendrían a jugadores prácticamente confirmados en la nómina local, pero también estarán en la mira del cuerpo técnico de Pizzi. Pese a eso, en Cruzados dicen que no han tenido contacto directo con personeros de la Selección chilena, pero entienden que, como siempre, los llamados serán Cristopher Toselli y José Pedro Fuenzalida.

En caso de no tener sorpresas, Pizzi usaría los nombres regulares en la selección y completará 27 seleccionados en un equipo que deberá buscar la clasificación al próximo Mundial de Rusia 2018 como meta urgente y primordial.