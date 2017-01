Claudio Bravo se acordó de sus compañeros y los felicitó por triunfo en la China Cup

El portero y capitán de la Roja, Claudio Bravo, felicitó a sus compañeros de selección por el avance a la final de la China Cup, tras vencer a Croacia mediante lanzamientos penales.

“Buena victoria muchachos, solo falta un paso”, publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Bravo no está en el torneo debido a que este certamen no fecha FIFA oficial, por lo que los clubes europeos no están obligados a prestar a sus jugadores a este certamen.

La Roja se medirá a Islandia en la final de este campeonato amistoso, este domingo desde las 4:30 horas de nuestro país.