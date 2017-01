Así se juega la Copa Confederaciones: El calendario y las fechas del torneo

Así se juega la Copa Confederaciones 2017 en Rusia, que tiene a Chile como protagonista por primera vez.

Grupo A: Rusia, México, Portugal y Nueva Zelandia

17/06, 11:00 Rusia vs. Nueva Zelanda, Zenit Arena, San Petersburgo

18/06, 11:00 Portugal vs. México, Kazán Arena, Kazán

21/06, 11:00 Rusia vs. Portugal, Otkrytie Arena, Moscú

21/06, 14:00 México vs. Nueva Zelanda, Estadio Olímpico de Sochi, Sochi

24/06, 11:00 México vs. Rusia, Rusia Kazán Arena, Kazán

24/06, 11:00 Nueva Zelanda vs. Portugal, Zenit Arena, San Petersburgo

Grupo B: Campeón de África, Chile, Australia, Alemania

18/06, 14:00 Campeón de Africa vs. Chile, Otkrytie Arena, Moscú

19/06, 11:00 Australia vs. Alemania, Estadio Olímpico de Sochi, Sochi

22/06, 11:00 Campeón de Africa vs. Australia, Zenit Arena, San Petersburgo

22/06, 14:00 Alemania vs. Chile, Kazán Arena, Kazán

25/06, 11:00 Alemania vs. Campeón de Africa Estadio Olímpico de Sochi, Sochi

25/06, 11:00 Chile vs. Australia, Otkrytie Arena, Moscú

Semifinales

28/06 14:00 Ganador Grupo A vs. Segundo Grupo B, Kazán Arena, Kazán

29/06 14:00 Ganador Grupo B vs. Segundo Grupo A, Estadio Olímpico de Sochi, Sochi

Tercer lugar

01/07, 8:00 Perdedor Semifinal 1 vs. Perdedor Semifinal 2, Otkrytie Arena, Moscú

Final

02/07, 14:00 Ganador Semfinal 1 vs. Ganador Semifinal 2,Zenit Arena, San Petersburgo