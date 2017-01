Eduardo Vargas fue elegido el mejor de la final: "Empezamos muy bien el 2017"

Eduardo Vargas no pudo convertir en la China Cup, pero fue uno de los jugadores emblemáticos que tuvo la alternativa nómina de Juan Antonio Pizzi para el torneo amistoso. El delantero demostró su categoría en la selección y no por nada fue elegido como el mejor jugador de la final del campeonato, donde la Roja se coronó campeón tras imponerse por 1 a 0 a Islandia.

Tras el nuevo título cosechado por la selección chilena, Turboman prefirió no restarle importancia al torneo y dijo que “para nosotros ganar este torneo es muy importante, empezamos muy bien el 2017 y esperamos seguir así de bien de aquí en adelante. Hicimos lo mismo de las Clasificatorias y lo de las Copas América. Tenemos buen equipo, buenos jugadores y lo demostramos acá”.

Además, sobre sus compañeros que fueron citados para ir a China, señaló que “los jugadores que están acá, están por algo. Están haciendo las cosas bien. Felicito a todo el equipo. No pude hacer un gol, pero lo importante es que somos campeones”, y agregó que aún no tiene claro cuál será su futuro futbolístico por las opciones que tiene de partir de Hoffenheim, club donde no es considerado.