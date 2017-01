El Sudamericano Sub 20 no será transmitido por TV en Chile

Chile se encuentra desde el 8 de enero en Ecuador para preparar su participación en el Sudamericano de la categoría, que comenzará este miércoles con el duelo entre Colombia y Paraguay. Con una generación confiada en conseguir un cupo para el Mundial de Corea del Sur que se realizará este año, la ilusión en los fanáticos de la Roja crecía y esperaban seguir atentamente el torneo. Sin embargo, el torneo no será transmitido por televisión en nuestro país.

En primera instancia, Canal 13 iba a transmitir en directo los partidos de la selección chilena que dirige Héctor Robles, y le subarrendarían la señal al Canal del Fútbol para que den el resto de los encuentros. Sin embargo, no podrán hacerlo por la demanda que interpuso Full Play, empresa dueña de los derechos de transmisión, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para mantener en exclusividad los derechos de televisación y comercialización de publicidad para el Sudamericano Sub 20 y Sub 17, lo que le impedía a la estación chilena arrendar la señal a otro canal.

Ante esta situación, la estación televisiva nacional optó por no transmitir el torneo que comienza este miércoles y donde Chile debutará el próximo 20 de enero, cuando enfrente a Brasil. “Debido a los problemas de índole legal que afectan al actual titular de los derechos deportivos de los torneos Sudamericanos de fútbol Sub 20 y Sub 17, Canal 13 se ve impedido de transmitir dichos torneos”, señalaron desde Canal 13.

Pese a que la Conmebol quiso dar por terminada la relación contractual con Full Play, que tienen a su presidente y vicepresidente incluidos en las personas acusadas por la justicia estadounidense en los casos de corrupción, la empresa mantuvo los derechos de transmisión para los venideros torneos de las selecciones juveniles y trabó la televisación en Chile.

Revisa la explicación que dio la Conmebol sobre el proceso legal que atraviesan con Full Play

“La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), de acuerdo con sus estándares de transparencia y gobernanza, cumple en informar que la empresa Full Play Group S.A. introdujo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza), una demanda a fin de mantener los derechos de transmisión y comercialización de publicidad y patrocinios en los Campeonatos Sudamericanos Sub 20 y Sub 17, que tendrán lugar próximamente.

La CONMEBOL manifestó su interés de dar por terminada la relación contractual con la empresa Full Play, luego de que su Presidente y Vicepresidente fueran incluidos en la lista de personas acusadas por la justicia estadounidense en casos de corrupción.

A causa del proceso de arbitraje, la empresa Full Play Group S.A. continua administrando los derechos de televisación tanto en el Campeonato Sudamericano Sub 20 que se inicia el 18 de enero en Ecuador como del Campeonato Sudamericano Sub 17 que se disputará desde el 23 de febrero en Chile.

Ante esta situación, la empresa Full Play Group S.A. es la única responsable de la comercialización de la transmisión de los Campeonatos Sudamericanos Sub 20 y Sub 17, para que las señales lleguen a los canales de televisión de todos los países de la región”.