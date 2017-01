El alto precio que pagó Chile en el empate ante Brasil

Chile tenía un debut en el Sudamericano Sub 20 que, en el papel, parecía el peor panorama que le podía tocar. Si ya el sorteo del grupo le había sido complicado, la Roja dirigida por Héctor Robles tuvo que partir el torneo de selecciones ante Brasil, siempre favorito para ganar cualquier campeonato donde juegue.

Sin embargo, la selección chilena sacó la tarea adelante jugando con uno menos desde el minuto 35, luego que Jeisson Vargas fuera expulsado por una dura infracción contra Paquetá, e igualó a un tanto. Pese a que no convenció con su juego, Chile pudo resistir en Riobamba, un escenario adverso por el estado de la cancha y la humedad de la zona, y logró un valioso empate.

Pero el punto fue por un alto precio. Para el siguiente encuentro del Grupo A, el próximo domingo ante Ecuador en Ambato, Chile no sólo no podrá contar con su máxima figura, sino que también perdió a Jaime Carreño. Aunque el volante de Universidad Católica no jugó un solo minuto ante Brasil, vio doble amarilla desde la banca y también estará suspendido para el duelo con los locales.