Jeisson Vargas se excusa por la expulsión: "Le pegué de mala suerte, fue sin querer"

Chile cumplió en su debut en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador y rescató un empate sin goles ante Brasil. Pese a que los seleccionados quedaron con gusto a poco, lo cierto es que tuvieron que jugar gran parte del encuentro con uno menos, luego que Jeisson Vargas fuera expulsado en el minuto 35 por una dura infracción sobre el brasileño Paquetá.

Luego del encuentro, el delantero salió a excusarse por su accionar y explicó la jugada que lo llevó a ver la tarjeta roja, con lo que se perderá, como mínimo, el partido ante Ecuador, a disputarse el próximo domingo 22 de enero en Ambato. “Fue una jugada específica. Yo voy a aguantar un balón y el rival de atrás me empuja, por lo que me voy un poco más adelante de lo normal. Cuando voy a cubrir la pelota, llego antes que él (Paquetá) y por mala suerte le pegué. Vengo de pedirle disculpas y me alegro que no le haya pasado nada, que pueda seguir jugando el campeonato”, dijo el ex Universidad Católica tras el partido.

“Fue sin querer y mi intención nunca es pegarle a un rival, por eso lo fui a ver. Antes de salir les dije a mis compañeros que había sido sin querer y lo bueno es que pudieron seguir jugando de las misma manera. Lo importante es no perder (…) El campeonato está recién empezando y hacerlo con un empate es bien bueno”, agregó Vargas, quien confirmó que apelarán para que sólo le den una fecha de castigo y no las dos que le podrían caer por ser expulsión directa.

Sobre la condición de perder un referente en la que recalcó Héctor Robles y sus propios compañeros, el atacante aseguró tomárselo con calma y destacó lo grupal por sobre lo individual. “Me da risa lo que dice el ‘profe’, porque lo importante es el grupo y la Sub 20, no yo. Mis compañeros me respetan por lo que he hecho, pero me lo tomo tranquilo por ser una persona más tranquila. Soy normal con todos”, señaló.

Finalmente, sobre las críticas que recibió por su expulsión y por su actitud al salir de la cancha, donde se le vio riendo, el jugador señaló que nunca le restó importancia a ser expulsado: “Por algo estoy hablando, porque me importó ser expulsado. Agradezco que no le haya pasado nada a él (Paquetá)”.