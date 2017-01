Héctor Robles defiende a Jeisson Vargas: "No lo catalogaría como falta de disciplina"

La selección Sub 20 de Chile debutó finalmente este viernes en el Sudamericano de la categoría en Ecuador. Con un jugador menos durante gran parte del duelo, debido a la expulsión de Jeisson Vargas, el cuadro nacional logró rescatar un empate sin goles ante Brasil, en duelo válido a la segunda fecha del Grupo A.

Una vez terminado el encuentro, el técnico Héctor Robles enfrentó a los medios de comunicación y analizó la polémica que generó las tarjetas rojas que recibieron Vargas y Jaime Carreño, quien estaba en el banco de suplente y fue amonestado por reclamos.

“Obviamente es difícil perder a jugadores importantes y no es fácil perder al máximo referente. Sin él, rescato la inteligencia emocional y la manera que plantearon el partido los jugadores. Estos futbolistas son grandes, pudimos sacar el resultado, pero tenemos que trabajar el tema de expulsiones. Los árbitros son rápidos de tarjetas”, sentenció el técnico en conferencia de prensa.

El estratega de la Roja, además, intentó bajarle el perfil al error que cometió el ex delantero de Universidad Católica. “Me quiero detener en lo que hacen los otros diez futbolistas. Perdieron un referente, pero Jeisson no es nunca expulsado. Tenemos que seguir pensando en no perder a más futbolistas. Siempre hay que lidiar con situaciones, no lo pondría como falta de disciplina, sino que fue una situación puntual”, comentó Robles.



Dejando de lado las expulsiones, el técnico de la Sub 20 analizó cómo vio a sus pupilos ante una selección tan poderosa como Brasil. “Después de la expulsión fueron doce minutos complicados. Pudimos leer, por suerte, y cambiar la estrategia para atacar a un equipo como Brasil. Pudimos sostener a un rival muy duro, con tremendos jugadores. Por cómo fueron las condiciones del partido, nos vamos satisfechos”, afirmó el DT a los medios de comunicación.



Para finalizar, Héctor Robles adelantó lo que será el duelo del día domingo ante Ecuador. “Tenemos un modelo de control del juego, creo que Ecuador es fuerte. Ahora pienso en la recuperación de mis futbolistas y seguramente vamos a trabajar ese partido como lo hemos hecho durante ese proceso. No vamos a salir de nuestro modelo, estamos conscientes de que será un grupo apretado, pero tenemos buenos futbolistas para cumplir nuestro objetivo de clasificar al Mundial”, finalizó.