En Sudamérica destacaron la patada de Jeisson Vargas: "Lo pudo quebrar"

Jeisson Vargas fue sindicado en la previa del Sudamericano Sub 20 de Ecuador como la gran figura a seguir en la selección chilena. Sin embargo, el ex Universidad Católica ya empañó su imagen en el primer partido de la Roja, donde rescató un empate sin goles ante Brasil en la segunda fecha del Grupo A del torneo de selecciones.

Cuando se jugaban 35 minutos del encuentro ante el Scratch, el atacante fue a disputar un balón con Paquetá, pero entró con la pierna muy en alto y terminó dándole un patadón al “10” rival. El árbitro no tuvo dudas y le mostró la roja directa, complicando a su equipo y obligándolo a jugar durante gran parte del partido con uno menos. Sus compañeros, por suerte para él, sacaron la labor adelante y pudieron rescatar una valiosa igualdad.

La acción de Vargas no pasó desapercibida para nadie y fue destacada por distintos medios a lo largo del continente. Globoesporte, por ejemplo, relató la jugada en su minuto a minuto del encuentro y aseguró que “la camisa 10 de Chile, Vargas, recibe la roja por una dura entrada a Lucas Paquetá, que le podría hasta haber quebrado la pierna“, mientras que UOL calificó la infracción del chileno como una “fuerte entrada”.

En Argentina, en tanto, tampoco dejaron pasar la infracción y Olé, mostrando el video de la falta, tituló “roja para el Pincha”, considerando que el ex UC ahora juega en Estudiantes de La Plata. Infobae, por su parte, escribe “la dura patada de la joya chilena en el Sudamericano” y agregan que “la esperanza de la Roja duró 34 minutos en cancha (…) el 10, que habitualmente deslumbra por su calidad técnica, impactó una violenta patada“.

Finalmente, en Ecuador, país anfitrión del torneo, también hicieron eco de la expulsión de Vargas: “espantosa patada y expulsión para un chileno en el Sudamericano Sub 20 (…) Jeisson Vargas, realizó una patada descalificadora contra un jugador brasileño que el árbitro no perdonó y lo expulsó“, escribió Ecuagol.

Ahora, Jeisson Vargas deberá apelar para buscar que su sanción sólo sea de un partido y no de dos por haber recibido roja directa con su dura infracción. “Por mala suerte le pegué. Vengo de pedirle disculpas y me alegro que no le haya pasado nada, que pueda seguir jugando el campeonato. Fue sin querer y mi intención nunca es pegarle a un rival, por eso lo fui a ver”, se excusó el ex UC tras el encuentro.