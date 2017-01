Francisco Sierralta y el fracaso en el Sudamericano: "No hay excusas, no logramos el objetivo"

Fracaso total. Así se resume la participación de la selección chilena en el Sudamericano Sub 20 tras quedar eliminada an la fase grupal y no poder sumar ninguna victoria.

Uno de los pocos jugadores rescatables del equipo durante el torneo fue el defensa Francisco Sierralta quien fue expulsado ante Colombia. El jugador de Palestino fue claro en reconocer que fue un fracaso la participación de la Roja.

“No hay excusas, no logramos el objetivo“, sostuvo Sierralta.



“Esto no termina aquí, ahora hay que seguir dando la pelea en los clubes para surgir. No queda otra”, agregó.

Al realizar un balance de la participación en el Sudamericano fue claro en indicar que “arriba no estuvimos finos y atrás nos hicieron un gol temprano en todos los partidos. Repito, no hay excusas”.