La Roja Sub 20 tras la eliminación: "A levantar cabeza, no queda otra"

La derrota de la selección chilena sub 20 1-0 ante Colombia, dejó a la Roja juvenil eliminada del Sudamericano sub 20 de Ecuador, por lo que no podrá asistir a la Copa del Mundo de Corea 2017.

Gonzalo Collao, portero del equipo que dirige Héctor Robles, comentó la decepción de los seleccionados de la categoría, que completaron la peor actuación de una sub 20 chilena en 32 años en un Sudamericano.

“Es duro el golpe. Creo que la gente tiene que saber que lo dimos todo. En el último partido lo dimos todo por nosotros y nuestras familias. A levantar cabeza, no queda otra. A veces se gana o se pierde. Hay que tener madurez“, aseguró el canterano de Universidad de Chile.

“Nadie dijo que iba a ser fácil, pero desde que empezó el sudamericano sabíamos que pagaríamos por los errores que cometiéramos“, concluyó el guardameta.

De esta manera, Chile se despide de un nuevo Sudamericano Sub 20, en el que ha ido al Mundial en sólo uno de los últimos cuatro procesos.