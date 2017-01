Héctor Robles asume el fracaso: "La responsabilidad es del entrenador"

Chile fracasó en el Sudamericano Sub 20 tras quedar eliminado en la primera ronda, tras no sumar ninguna victoria y se convirtió en la peor generación después de 32 años.

Pese a que el equipo prometía y el grupo trabajo por varios meses no fue capaz de mostrar un juego colectivo. Por lo mismo, el entrenador Héctor Robles, reconoció el fracaso y asumió la responsabilidad.

“El objetivo no se cumplió. Por distintas circunstancias no logramos volumen. Chile apareció a chispazos, pero no alcanza a estos niveles. Obviamente desde ese punto la tristeza embarga al equipo y al cuerpo técnico. Solamente me queda decir que no estuvimos a la altura. Siempre el objetivo fue ir al Mundial”, dijo Robles en conferencia de prensa.

“La responsabilidad es del entrenador. Uno tiene que entregar la forma y la idea. Uno se siente defraudado personalmente por no poder estirar los momentos de los chispazos. Este tipo de torneos son muy mentales, si hay un responsable obviamente es el entrenador”, agregó.

Sobre el duelo ante Colombia donde Chile cayó por la cuenta mínima, expresó que “a ratos tuvimos circulación de la pelota, pero no estuvimos frescos para tener dinámica. Obviamente los rivales son duros, pero no hay excusas. Buscamos variantes, pusimos gente en el mediocampo. El fútbol de Chile apareció en momentos esporádicos y nos faltó contundencia. Tuvimos ocasiones, nos faltó finiquito, quizás tener más gente en ofensiva en los momentos difíciles”.

Finalmente, lanzó un frase que puede ser analizada fríamente: “Chile nunca fue superado durante todos los partidos. Tuvimos jugadas, en todos los partidos generamos, no pudimos convertir. Nos hubiera gustado haber comenzado ganando para ver cómo reaccionábamos”, sentenció Robles.