La concluyente revelación de Sampaoli sobre el Mago Valdivia

En el espacio de entrevistas Universo Valdano, el ex seleccionador chileno Jorge Sampaoli, analizó la obtención de la Copa América con la Roja.

El actual DT del Sevilla de España analizó esa gesta con el ex futbolista trasandino, con especial énfasis en Jorge Valdivia.

!Verlo jugar a Valdivia en Chile era emoción pura. Me acuerdo que yo le dije una vez, porque él estaba con muchos problemas de desgarros: ‘Jorge, a mí tus piernas no me interesan, yo quiero tus ojos, nada más’. Él miraba todo, sabía qué pase elegir, en qué momento elegir el pase. Tuvo una importancia terrible en la Copa América. Fue muy importante, el mejor”, dijo el casildense.

“Era el jugador que nosotros necesitábamos para que Sánchez y Vargas tuvieran aquellas asistencias constantemente que a lo mejor el vértigo de Arturo (Vidal) o de Aránguiz no lo podían dar. Fue un jugador que nos dio eso”, añadió.

Consultado por el título de la Roja en 2015, Sampaoli recordó sus inicios: “Cuando estaba en Casilda, nunca me hubiera imaginado ganarle al Real Madrid. O jugar un Mundial. O ganarle una final a Argentina”.

Haberle ganado a Argentina “fue tan hermoso como doloroso a la vez, porque todo un país como Chile, que me dio la oportunidad, estaba esperando su momento, no había ganado nunca nada y ganar una Copa América era algo que esperaba todo el país. Pero a su vez, fue el dolor de todos mis amigos. Fue algo muy raro”.