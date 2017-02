Histórico portero de Camerún recordó el duelo con Chile en Francia 98": "Nos robaron el partido"

La selección chilena debutará en la Copa Confederaciones el próximo 18 de junio frente a Camerún, cuadro que viene de consagrase como campeón de África. Y el histórico portero de los Leones Indomables, Jacques Songo’o, anticipó el duelo que animarán ambos combinados por el Grupo B del certamen.

“Chile tiene un gran equipo, muy completo. Será un partido muy difícil para nosotros cuando lo enfrentemos en la Copa Confederaciones. Pienso que Chile es un conjunto, más allá de un sólo jugador. Alexis es muy bueno, también tiene un portero como Claudio Bravo. Chile es un equipo, una selección, no una individualidad”, reconoció en diálogo con La Tercera.

“Será un partido que dependerá de muchas cosas. No sé quién es el favorito. Esperemos a fines de mayo y se verá qué jugadores llegan y cuáles no llegan. Ojalá ambas selecciones no tengan lesionados, que lleguen con lo mejor. Será un lindo duelo, imperdible”, añadió el otrora cancerbero, quien actualmente está radicado en España.

Además, rememoró la eliminación ante la Roja en la fase grupal del Mundial de Francia ’98, donde no dudó en culpar al arbitraje. “Recuerdo que nos robaron el partido. Eso no lo olvido. No lo pueden desmentir. Fue un robo. Anularon goles legítimos, nos expulsaron jugadores. Fue un desastre para nosotros. Lo sigo pensando, y estoy seguro que mis compañeros de aquella Selección también lo hacen. Es lógico que una derrota así nunca se te olvida”.

En esa misma línea, agregó que “terminé muy enojado. Cuando uno tiene posibilidades de pasar a la siguiente fase de la Copa del Mundo, pero el árbitro falla mucho y te las impide, es lógico que duele y molesta. Duele mucho”.

Por último, dijo que “Chile tenía buenos jugadores.Tenía un equipazo. Ellos no tuvieron la culpa del arbitraje. Hicieron una gran copa del mundo”.