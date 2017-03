La confesión de Mats Hummels: "No me interesa la Copa Confederaciones"

En junio se disputará la Copa Confederaciones donde Chile enfrentará a Camerún, Australia y Alemania; y el defensa de la selección campeona del mundo, Mats Hummels puso en duda su presencia en el torneo y aseguró que no le interesa el torneo.

“Honestamente, nunca he visto la Copa Confederaciones. No me interesa”, confesó el zaguero al medio Sport Bild.

Es más, el compañero de Arturo Vidal en Bayern Munich, espera no ser considerado por el entrenador Joachim Löw para la Copa Confederaciones.

“Nuestro entrenador entiende que hay futbolista que hemos jugado más y necesitamos un descanso. Yo no estaría molesto (en caso de no ir)”, finalizó Hummels.