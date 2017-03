Marcelo Díaz: "Jugar en el Monumental de River va a ser muy excitante"

Para la FIFA el duelo entre Chile y Argentina ya tiene tintes de clásico y para adelantar el venidero encuentro del 23 de marzo por las Clasificatorias a Rusia 2018 que se jugará en Buenos Aires, el sitio oficial del organismo rector le realizó una extensa entrevista al mediocampista de la Roja Marcelo Díaz.

En dicho diálogo, el hombre del Celta de Vigo entregó sus impresiones sobre el nuevo duelo ante la Albiceleste. “Será un partido muy exigente porque ambos necesitamos puntos”, estableció, agregando que “Argentina está ahora en el repechaje y ya necesitan ganar”.

En la misma línea, el formado en la Universidad de Chile manifestó que “jugar en el Monumental de River Plate va a ser muy excitante para todos. Y, además, con toda la rivalidad que hemos obtenido con Argentina en los últimos años. Será un partido muy difícil para ambos equipos. Lógicamente, espero que Chile salga ganador”.

También en el contexto del duelo ante los trasandinos, Díaz no se guardó elogios para hablar de Lionel Messi, máxima figura de la selección de Edgardo Bauza. “El mejor jugador con el que me haya enfrentado es Messi. No hay ninguno como él. Es el mejor del mundo y lo seguirá siendo por mucho tiempo”, planteó.

Entregando un análisis algo mayor en materia de eliminatorias, el oriundo de Padre Hurtado comentó que “para mí está claro que Argentina y Brasil van con boleto directo al Mundial. Independientemente de cómo estén en este momento, son grandes selecciones que tienen enormes jugadores y no cabe en mi cabeza que Messi y Neymar se vayan a quedar fuera del Mundial”.

Continuando con su exposición, el ex Hamburgo sostiuvo que “Colombia tiene un muy buen equipo y creo que va a clasificar. El otro que debe clasificar para mí es Chile, está claro. Uruguay está muy fuerte y Ecuador lo viene haciendo bien. Así que entre estos cuatro se reparten el resto de boletos”.

El Matador, su ídolo

En otra materia, el bicampeón de América con la Roja confesó que su gran ídolo en el fútbol es Marcelo Salas. “Siempre fue mi ídolo. Lo veía jugar en la Universidad de Chile y, como dicen los españoles, yo flipaba con él. Me encantaba y luego tuve la suerte de ser compañero cuando yo recién iniciaba mi carrera”, expresó.

Sobre la experiencia que tuvo como compañero de equipo con el Matador, Díaz contó que “fue un gusto poder conocerlo y compartir camarín con él. Y darte cuenta de que es un persona muy humilde. Te enseñaba sin palabras. Regresó a Chile para terminar su carrera y aun así entrenaba duro, más que los más jóvenes, y eso te llamaba la atención”.

Para finalizar su entrevista, el futbolista de 30 años dejó en claro su confianza de cara a los próximmos desafíos de la Roja. “Confiamos en clasificar a ese Mundial al que llegaríamos con la rabia de querer quitarnos aquella espina que nos quedó en Brasil. Quedamos muy dolidos después de esa eliminación y con sed de revancha. Rusia será un buen momento para esta generación chilena”, aseveró.