El emotivo saludo musical de Alexis en honor a su madre

Después de la espectacular actuación de Alexis Sánchez en la victoria por 4-1 del Arsenal sobre el Stoke City, el goleador se dio el tiempo para saludar a su mamá y lo hizo a través de una emotiva canción en su cuenta de Instagram, saludándola por el día de la madre y por su cumpleaños que se celebrará el lunes 15 de mayo.

Con la canción de Isabel Pantoja “Es Mi Madre” de fondo y un compilado de fotos que repasan la estrecha relación de Martina Sánchez con el Niño Maravilla, el jugador celebró ambas fechas y le dedicó sentidas palabras: “Gracias a mi madre soy quien soy hoy”.

Y complementó contando el papel de su progenitora en su éxito futbolístico: “Nunca me impediste jugar al fútbol ni tampoco me obligaste, me dejaste ser libre y ser feliz…eres mi motivación del porque decidí ser jugador de fútbol. Te Amo Mamá”, selló.

Para terminar con un “happy birthday mother”,como broche de oro del emotivo homenaje que puedes ver en su cuenta de Instagram: