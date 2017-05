Claudio Bravo lamenta atentado: "Si no nos tocaba viajar ayer seguramente hubiésemos estado ahí"

Claudio Bravo está en Chile junto a su familia y en su arribo expresó su consternación por el atentado perpetrado el lunes por la noche en la ciudad de Manchester, donde reside jugando por el Manchester City, tras el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, que provocó al menos 22 muertos y 59 heridos.

Recién llegado al aeropuerto Arturo Merino Benítez el jugador asumió que en caso de no conseguir embarcar rumbo a Chile para los trabajos con la selección hubiera asistido al evento que se realizó en la Arena Manchester y concitaba la atención de los adolescentes de la ciudad, entre los que se encontraba su hija.

“Creo que las cosas del destino no quisieron que pudiéramos estar ahí. Nosotros estuvimos hace diez días con mi señora, los niños, estuvimos en el mismo lugar, estuvimos en un concierto y si no nos tocaba viajar ayer (lunes) seguramente hubiésemos estado ahí“, dijo a Deportes 13 en su primer acercamiento con los medios.

“Creo que son las cosas que más preocupan, ni me he acordado de la pelota a raíz de eso, porque nos hubiese tocado estar ahí. Si no hubiésemos viajado seguramente hubiésemos estado ahí”, agregó.

Mientras que su esposa, Carla Pardo, también lamentó los hechos y dio a conocer nuevos antecedentes: “Esta foto es de ayer en el aeropuerto de Manchester. Ya estamos en Chile y todos muy bien. Teníamos un problema con los pasaportes y si no nos los entregaban iríamos al concierto. Sigo pensando que somos unos afortunados de esta vida”, escribió sobre las razones de que hayan declinado de asistir.