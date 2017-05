Marcelo Díaz manda un aviso por la Copa Confederaciones: "Apostamos a ganar la copa"

Siguen llegando a Santiago los futbolistas chilenos que militan en el extranjero para enfocarse en la preparación de la Roja con miras a la Copa Confederaciones que arrancará el próximo 17 de junio en Rusia.

Este miércoles fue el turno del volante del Celta de Vigo, Marcelo Díaz, quien en su arribo a suelo nacional manifestó que, a diferencia de Alemania, que presentará un equipo joven y sin sus máximas figuras, en el combinado criollo no piensan guardarse nada.

“Es una gran responsabilidad, por lo que venimos haciendo en los últimos años. Algunos equipos, como el caso de Alemania, jugarán con equipo alternativo. Nosotros apostamos a ganar la Copa, por eso vamos todos los jugadores que normalmente estamos en la Selección“, reconoció el mediocampista del cuadro español.

Publimetro.cl Las fechas que debes saber para seguir el camino de la Roja en la Confederaciones Juan Antonio Pizzi definió los 29 nombres con los que trabajará de cara al certamen continental que arranca el 18 de junio.

Respecto al favoritismo de la Roja en el certamen continental sostuvo: “Nosotros no nos ponemos ninguna mochila que no nos compete. El hecho de ser favoritos se lo dejamos a la gente. Nosotros nos dedicamos a jugar, entrenar y pasarlo bien dentro de la cancha. Lo que se diga afuera no nos interesa“.

Además, destacó que llega en buena manera, tras superar una lesión que lo dejó fuera de la última doble fecha clasificatoria ante Argentina y Venezuela: “Me recuperé de la lesión de la rodilla que me afectó en un momento. Estoy en un buen estado físico y futbolístico“.

Por último, el mediocampista descartó un posible regreso a Universidad de Chile en un corto plazo: “Me quedan dos años de contrato en Celta y mi intención no es regresar por lo pronto. Siempre tengo la intención de volver, pero no seré irrespetuoso ni faltarle el respeto a los jugadores que hoy están en la U. En un futuro, lógicamente, me gustaría volver“.