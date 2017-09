El camino a Rusia 2018: todos los resultados y la programación de las Clasificatorias

Así se juega el camino al Mundial de Rusia 2018 que entrega cuatro cupos de forma directa, mientras que el quinto irá a un repechaje.

Fecha 1 – 8 de octubre 2015

Colombia 2-0 Perú

Chile 2-0 Brasil

Argentina 0-2 Ecuador

Venezuela 0-1 Paraguay

Bolivia 0-2 Uruguay

Fecha 2 – 13 de octubre 2015

Paraguay 0-0 Argentina

Brasil 3-1 Venezuela

Ecuador 2-0 Bolivia

Uruguay 3-0 Colombia

Perú 3-4 Chile

Fecha 3 – 12 y 13 de noviembre 2015

Bolivia 4-2 Venezuela

Ecuador 2-1 Uruguay

Chile 1-1 Colombia

Argentina 1-1 Brasil

Perú 1-0 Paraguay

Fecha 4 – 17 de noviembre 2015

Colombia 0-1 Argentina

Paraguay 2-1 Bolivia

Uruguay 3-0 Chile

Venezuela 1-3 Ecuador

Brasil 3-0 Perú

Fecha 5 – 24 y 25 de marzo 2016

Chile 1-2 Argentina

Ecuador 2-2 Paraguay

Bolivia 2-3 Colombia

Perú 2-2 Venezuela

Brasil 2-2 Uruguay

Fecha 6 – 29 de marzo 2016

Colombia 3-1 Ecuador

Paraguay 2-2 Brasil

Argentina 2-0 Bolivia

Venezuela 1-4 Chile

Uruguay 1-0 Perú

El festejo chileno ante Brasil (Agencia UNO)

Fecha 7 – 1 de septiembre 2016

Bolivia 0-3* Perú

Ecuador 0-3 Brasil

Colombia 2-0 Venezuela

Paraguay 2-1 Chile

Argentina 1-0 Uruguay

*Por el caso Nelson Cabrera

Fecha 8 – 6 de septiembre 2016

Chile 3-0* Bolivia

Brasil 2-1 Colombia

Venezuela 2-2 Argentina

Perú 2-1 Ecuador

Uruguay 4-0 Paraguay

*Por el caso Nelson Cabrera

Fecha 9 – 6 de octubre 2016

Ecuador 3-0 Chile

Paraguay 0-1 Colombia

Brasil 5-0 Bolivia

Perú 2-2 Argentina

Uruguay 3-0 Venezuela

Fecha 10 – 11 de octubre 2016

Bolivia 2-2 Ecuador

Colombia 2-2 Uruguay

Chile 2-1 Perú

Argentina 0-1 Paraguay

Venezuela 0-2 Brasil

Fecha 11 – 10 de noviembre 2016

Colombia 0-0 Chile

Paraguay 1-4 Perú

Brasil 3-0 Argentina

Venezuela 5-0 Bolivia

Uruguay 2-1 Ecuador

Fecha 12 – 15 de noviembre 2016

Ecuador 3-0 Venezuela

Bolivia 1-0 Paraguay

Chile 3-1 Uruguay

Argentina 3-0 Colombia

Perú 0-2 Brasil

Fecha 13 – 23 de marzo 2017

Colombia 1-0 Bolivia

Paraguay 2-1 Ecuador

Uruguay 1-4 Brasil

Argentina 1-0 Chile

Venezuela 2-2 Perú

Fecha 14 – 28 de marzo 2017

Bolivia 2-0 Argentina

Ecuador 0-2 Colombia

Chile 3-1 Venezuela

Brasil 3-0 Paraguay

Perú 2-1 Uruguay

Sánchez y su doble festejo ante Uruguay (Agencia UNO)

Fecha 15 – 31 de agosto 2017

Venezuela 0-0 Colombia

Chile 0-3 Paraguay

Uruguay 0-0 Argentina

Brasil 2-0 Ecuador

Perú 2-1 Bolivia

Fecha 16 – 5 de septiembre 2017

17:00 Bolivia vs. Chile

17:30 Colombia vs. Brasil

18:00 Ecuador vs. Perú

20:30 Argentina vs. Venezuela

21:00 Paraguay vs. Uruguay

Fecha 17 – 5 de octubre 2017

Colombia vs. Paraguay

Chile vs. Ecuador

Argentina vs. Perú

Venezuela vs. Uruguay

Bolivia vs. Brasil

Fecha 18 – 10 de octubre 2017

Paraguay vs. Venezuela

Brasil vs. Chile

Ecuador vs. Argentina

Perú vs. Colombia

Uruguay vs. Bolivia