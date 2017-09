Equipo chileno de la Davis es pura fe: "Ecuador es abordable y ganarle a Argentina sería un sueño"

El sorteo de la Copa Davis del miércoles pasado dejó a Chile emparejado contra Ecuador por la primera fase del Grupo Americano I. Una llave que deberá jugarse en suelo nacional, luego de la derrota sufrida frente a los ecuatorianos el 2013 en la ciudad de Manta, y que en el equipo chileno ven con confianza e incluso ya piensan en un posible choque frente a Argentina en segunda ronda.

A pesar de que el capitán Nicolás Massú había afirmado que "Ecuador es un rival difícil, ya que nos conocen a nosotros y nosotros a ellos", el tenista chileno e integrante del equipo nacional, Hans Podlipnik (63º en dobles), celebró el sorteo que les tocará enfrentar desde el 2 al 4 de febrero de 2018, y confesó que piensa con esperanza la opción de enfrentar a los actuales campeones de la Davis.

Publimetro Chile Massú quiere alcanzar el "premio" de jugar con Argentina: "Los desafíos son buenos" El capitán del equipo chileno de Copa Davis se refirió al emparejamiento de la competencia para 2018 y la posibilidad de medirse en la otra ronda con los trasandinos.

"Me parece que Ecuador es un rival muy abordable para nosotros, sobre todo en Chile, donde podemos elegir nuestras propias condiciones. Sería muy positivo conseguir esa serie para luego enfrentar a Argentina y en Argentina. Sería un sueño conseguir una victoria allá para todos nosotros", apuntó Podlipnik a El Gráfico Chile.

"Creo que el equipo está preparado para hacer algo así de importante. Nos hemos preocupado de competir bien en el año para tener un buen ranking y llegar bien a la Davis, para así conseguir nuestro sueño de jugar el Grupo Mundial. Creo que tenemos que dar la sorpresa contra Argentina si queremos hacer historia, y con el equipo que tenemos, existe el potencial para lograrlo", añadió el doblista.

"Nico tiene potencial para ser top 50"

Ante la ausencia de Julio Peralta, Jarry ha sido la pareja de dobles de Podlipnik en la Davis / Photosport / Copa Davis 2017, Colombia vs Chile. 08/04/2017

Además de la serenidad con la que H-Pod recibió la noticia de enfrentar a Ecuador, el tenista de 29 años analizó el buen presente por el que atraviesa el equipo nacional en el circuito ATP, desmenuzando especialmente el alza de la primera raqueta chilena Nicolás Jarry (118º del orbe) durante el 2017, y su propio rendimiento a lo largo de este año.

"Nico viene jugando muy bien, ha tenido un gran año y creo que es un jugador con un gran potencial por su saque y solidez de fondo, lo que ha mejorado mucho, además de su movilidad en cancha. En el tenis es imposible decir hasta dónde uno cree que podría llegar, dicho eso, creo que Nico tiene potencial para terminar el año top 100 y el próximo año top 50″, aseveró Podlipnik.

"Creo que ha sido un tremendo año para mí, de un cambio profundo de mi carrera al dedicarme sólo al dobles. Al principio no fue fácil, no arranqué con el pie derecho pero el nivel en dobles es parecido y por eso me da esperanza de llegar más arriba", cerró.