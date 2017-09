El fantasma de Hinzpeter sigue presente y azota nuevamente al tenis chileno

El 1 de abril del 2017 se confirmó la asunción de una nueva directiva de la Federación de Tenis de Chile (FTCh), liderada por Óscar Rojas y que venía a reemplazar la que comandaba Ulises Cerda. Sin embargo, y a casi seis meses desde su llegada a la cabeza del deporte blanco nacional, tanto Rojas como el resto de su directorio decidieron renunciar este miércoles a sus funciones.

Según confirmó el ahora ex secretario general de la FTCh, Patricio Méndez, a El Gráfico Chile; la salida de la directiva se debe a la intervención del administrador externo que el IND impuso para la Federación, y que se topaba con las funciones que ellos querían cumplir en el tenis nacional.

"Sí, está confirmada nuestra salida. Las razones se deben específicamente a la participación del administrador externo, lo cual ha hecho complicadas las funciones de nosotros en la Federación", señaló el ex presidente de los clubes de tenis de la Región de Los Ríos.

El ahora ex directorio de la Federación de Tenis de Chile / Imagen: Federación de Tenis

La inclusión del controlador exterior que intervenía en la Federación, se produce principalmente por los escándalos financieros que dejó la administración de José Hinzpeter, y que Méndez reconoce que afectó a su directorio durante estos meses.

"Hinzpeter le hizo mucho daño al tenis chileno y dejó varios problemas financieros, pero poco a poco, desde la administración anterior y con la nuestra hemos dejado atrás las deudas. Antes de irnos dejamos 8 de 10 rendiciones hechas y antes de fin de año queríamos tener las últimas dos. Aún así las deudas tributarias continúan y complican", apuntó el ex directivo del tenis.

"Sabemos que habían jugadores (del equipo de Copa Davis) que no estaban contentos con el directorio porque se hablaba de que seguía gente vinculada a Hinzpeter, dos directores específicamente, pero nosotros, incluso yo mismo, les preguntamos en una reunión '¿ustedes tienen algo que ver con él? Si es así deben renunciar inmediatamente a este directorio' y ellos nos respondieron que no. Yo no sé si ellos o Hinzpeter robaron, pero si se usaron platas que estaban destinadas para una cosa, para otra cosa y así se produjeron los problemas", añadió.

José Hinzpeter, ex presidente de la FTCh / Agencia UNO / Sorteo de Copa Davis Grupo Mundial

Con la Federación acéfala por segunda vez en menos de un año, el administrador externo Cristián Ramírez quedará transitoriamente a cargo del tenis chileno, mientras que las elecciones para elegir nueva directiva se realizarían a fines de octubre.

