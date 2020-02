Para no creerlo: hasta las mascotas usan mascarillas en China por el coronavirus

Mucha preocupación hay en todo el mundo por el coronavirus, rebautizado Covid-19, y en China la verdad es que el miedo es mayúsculo.

Por eso no solo se están protegiendo los humanos. Las medidas precautorias están llegando incluso a las mascotas. Es que muchos regalones han sido vistas por las calles del gigante asiático con llamativas mascarillas, tanto del modelo clásico como algunas improvisadas con objetos que cumplen la misma función, hechas con bolsas de plástico, vasos de papel e incluso calcetines.

A #dog wears a paper cup over its mouth on a street in #Beijing on Tuesday amid #China's #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/JCUnhxPF7q

— Hans Solo (@thandojo) February 5, 2020