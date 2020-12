"Selena: La serie": Debuta como lo más visto de Netflix pero con la crítica en contra

"Selena. la serie" debutó este viernes y rápidamente ascendió como el contenido más visto de Netflix en Chile durante el fin de semana. Pero la producción del gigante del streaming no logró convencer a la crítica en sus primeros días. Así se ha escrito en varios sitios especializados, que destacan la liviandad con que se aborda la historia de la cantante, perdiendo incluso el foco en su propia historia. "'Selena: La serie' no funciona ni como serie ni cómo biopic. Es blando y su mayor pecado es que no logra que nos interesemos por el sujeto protagonista. Una producción que se ha auto impuesto tantas restricciones que, simplemente, nace sin interés", consigna el sitio Spinof.

Mientras que el especialista de CNN Brian Lowry fue más severo en señalar que "La serie es muy seria y plana".Es que la narración de la vida de la primera cantante latina en triunfar en Estados Unidos en el género del Tex- Mex y que murió asesinada a manos de la presidenta de su club de fans, es un ícono de la cultura pop, de hecho, llevó al éxito a Jennifer López cuándo la interpretó en la pantalla grande. Pero parece no ser así con esta nueva biografía. En ese sentido, Meghan O'Keefe de la revista Decider señaló que "es agradablemente divertida, pero se siente como una oportunidad perdida".Esto no significa que la serie sea mala o mediocre. No lo es, para nada. De hecho, está bien realizada y es bastante entretenida, al nivel que una telenovela de buena factura es entretenida".

El sitio Yahoo, en una de sus reseñas destaca que "esto no significa que la serie sea mala o mediocre. No lo es, para nada. De hecho, está bien realizada y es bastante entretenida, al nivel que una telenovela de buena factura es entretenida. Es solo que falta la sustancia, el profundizar en la verdadera esencia del personaje tan importante en la historia de la música en los últimos 30 años".Aunque si hay quienes destacan como la historia ahonda en los dramas de la familia como The Morning Call: "Es una celebración de la historia familiar y la cultura Tex-Mex. Es un reconocimiento a la lucha que enfrentan los latinos para prosperar en la industria del entretenimiento, una lucha que es un poco menos cruda gracias a los esfuerzos de una talentosa joven de Corpus Cristi".