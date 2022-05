Manual para tener sexo con mujeres colombianas sin tener pagar desata polémica

El manual fue creado por un hombre de 32 años de edad que se hace llamar Roosh Vörek. Se sabe que vive en Maryland, Estados Unidos y estuvo viviendo en Cali, Medellín y Bogotá por seis meses tratando de establecer relaciones y poniendo a prueba sus diferentes técnicas.

El libro se llama Bang Colombia: Textbookon How to Spleep Whith Colombian Women es una “guía de viaje para tener sexo con colombianas sin tener que pagar”. Dice tener tips para lograr contacto con mujeres. En alguno de sus apartes las califica de “embaucadoras, poco fiables y no tan serias para el sexo”.

“ No busque a una colombiana para risas o profundas conversaciones sobre el significado sobre la vida”, dice Bang Colombia.

El texto de manera detallada cuenta tips para realizar un viaje al país. Cuenta con cinco capítulos en donde explica desde la logística del viaje hasta técnicas para sobrepasar la seguridad de las universidades y lograr acceso a las cafeterías, donde, según cuenta, es el mejor lugar para encontrar pareja.

Algunos de los calificativos o frases que usa en su libro: