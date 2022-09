Muere el ex boxeador Rubin “Hurricane” Carter, quien estuvo preso 20 años injustamente

Expandir Reproducción automática 1 de 7

El ex boxeador Rubin “Hurricane” Carter, que pasó casi 20 años en prisión en Estados Unidos por tres asesinatos que no cometió y cuya historia inspiró una famosa canción de Bob Dylan, falleció hoy en Toronto (Canadá) a los 76 años de edad.

Hurricane Carter, como era conocido, falleció en la ciudad canadiense tras una larga lucha contra un cáncer de próstata, informaron hoy medios locales.

Carter, que había nacido en 1937 en la localidad estadounidense de Clifton, empezó a boxear tras alistarse en el Ejército estadounidense. Pero tras su baja, pasó cuatro años en prisión por robo.

Tras salir de la cárcel, en 1961 regresó al boxeo para convertirse en profesional de peso mediano. Entonces, parecía tener un prometedor futuro tras acumular más de una docena de victorias, en su mayoría antes de tiempo, lo que le valió el apodo de “Hurricane”.

Pero en 1966 Carter fue arrestado junto con un amigo y acusado del asesinato de tres personas en Nueva Jersey.

Tras un rápido juicio, Carter fue condenado a tres cadenas perpetuas por un jurado compuesto exclusivamente por blancos. Tanto Carter como su amigo, John Artis, negaron en todo momento su implicación en los asesinatos, pasaron sin problemas un detector de mentiras y los testigos no les reconocieron como los autores.

En 1974, Carter publicó la autobiografía “The Sixteenth Round“, que atrajo la atención de famosos como el cantante Bob Dylan y el ex boxeador Mohamed Alí.

Dylan se reunió con Carter en prisión y, tras quedar convencido que el ex boxeador era inocente, organizó varios conciertos benéficos para exponer su caso y en 1975 escribió la canción “Hurricane” que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su tiempo.

Tras un segundo juicio en 1976, Carter y Artis fueron condenados de nuevo a pesar de que el principal testigo de la acusación era un conocido delincuente que en dos ocasiones había cambiado su historia.

Pero en 1979 una adolescente negra que vivía en Canadá convenció a un grupo de canadienses, entre ellos los abogados Leon Friedman y Myron Beldock, de iniciar una campaña para lograr su liberación.

Sus esfuerzos dieron resultado. En 1985 un juez federal dictaminó que la Fiscalía había actuado de mala fe durante los dos juicios anteriores. Tras dejar la cárcel, Carter se mudó a Toronto para vivir con la comuna de canadienses que había hecho posible su liberación.

En 1999, el realizador canadiense Norman Jewison dirigió el largometraje “The Hurricane“, protagonizado por Denzel Washington, sobre la historia de Carter.

Posteriormente, Carter se convirtió en un activista a favor de la liberación de presos que, como él, habían sido condenados por crímenes que no habían cometido.

Durante años el exboxeador fue director ejecutivo de la Asociación en Defensa de los Injustamente Condenados en Toronto y finalmente creó su propia organización, Inocencia Internacional.

En 2011, al mismo tiempo que recibió el diagnóstico de cáncer terminal, Carter escribió otra autobiografía: “Eye of the Hurricane: My Path from Darkness to Freedom“.