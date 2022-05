La última carta de un soldado a su madre antes de morir en Normandía

Expandir Reproducción automática 1 de 4

Cuando se cumplen 70 años del histórico Desembarco de Normandía, el denominado “Día D”, abundan los homenajes así como las hisorias de esa histórica jornada en la costa norte de Francia, que marcó el fin del régimen nazi y de la Segunda Guerra Mundial.

Pero para eso miles de soldados aliados sacrificaron su vida durante la batalla, como es el caso del estadounidense Harry Schiraldi, un médico de Nueva York que sirvió el regimiento 116 de infantería. Pero antes alcanzó a enviar una emotica carta a su madre, el último escrito de su vida, según da cuenta el dirario Washington Post.

“Querida Mamá, te envío unas pocas líneas esta noche para hacerte saber que estoy bien y espero que todos en la casa se encuentren bien de salud. Acabo de terminar de jugar béisbol, y me di una buena ducha y ahora me siento muy bien. Espero que todo vaya bien en casa, y no olvides que si alguna vez necesitas dinero puedes cobrar mi bonos de guerra cuando quieras. Esta tarde fui a la iglesia y he recibido la Santa Comunión. Santo? Nunca tanto? Bueno Ma, eso es lo que tengo que decirte esta noche, así que cierro estas líneas con mi amor para todos y espero tener noticias tuyas muy pronto. Cuídense. Uno de sus hijos que la ama, Harry”.

En la mañana del Desembarco de Normandía, él murió tras recibir disparos de una ametralladora enemiga. En seguida de la última carta de Harry, su madre recibió un telegrama oficial del ejército: “Expresamos nuestro profundo pesar por su hijo”, le informó el secretario de Guerra de la época.