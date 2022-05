¡Insólito! Mató a dos personas por salvar a patitos de ser atropellados

Expandir Reproducción automática 1 de 10

A Emma Czornobaj su gesto de altruismo le salió caro: Por simplemente aparcar su auto en la carretera y ayudar a un grupo de patos, mató a un motociclista y a su hija que se estrellaron contra su vehículo.

Andre Roy, de 50 años, iba con su hija Jessie, de 16, en su motocicleta. Se estrelló contra el coche de esta autoproclamada amante de los animales, en una carretera al sur de Montreal, hace 4 años. Él y su hija murieron en el acto.

Por esto, Emma fue declarada culpable por negligencia criminal homicida, un cargo que conlleva cadena perpetua. También tiene en su contra dos cargos de conducción peligrosa, cuya máxima sentencia es de 14 años de cárcel. La mujer de 25 solo se enjugó las lágrimas cuando fue declarada culpable, de forma unánime, por el jurado. Ella dijo que solo quería ayudar a unos patitos y a su madre y que quería llevarlos a su casa. Ahora está en libertad hasta que su audiencia final se lleve a cabo, el 8 de agosto.

La esposa y madre de las víctimas solo dijo que quería seguir adelante, que no quería la desgracia de nadie y que esto no iba a traer de vuelta a su marido e hija. Por ahora, en Facebook hay una petición para que no encarcelen a esta mujer que causó una tragedia por salvar a un grupo de indefensos animales.