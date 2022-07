Funcionario afgano utilizó Facebook en su lucha contra el terrorismo

Expandir Reproducción automática 1 de 6

Mohammad Jan Rasulyar, un representante de la provincia afgana Helmand, utilizó Facebook para contactar al presidente de su país.

En su mensaje, Rasulyar explicó, que más de 90 agentes de seguridad fueron asesinados en el último mes y pidió al mandatario Ashraf Ghani ayudar a su provincia, al asegurar que el área podría caer en manos de los talibanes.

“Su Excelencia, Facebook no es el foro adecuado para hablar con usted, pero mi voz no ha sido escuchada por usted, entonces no sé qué más hacer”, dice la carta abierta a Ghani.

“Por favor, evite la tragedia en Helmand. No haga caso a esos mentirosos que dicen que la provincia está a salvo”, agregó

Durante meses, los miembros del Estados Islámico han atacado los distritos en Helmand. El ejército y la policía han sido capaces de recuperar la mayoría del territorio, pero la lucha ha agotado a las fuerzas de seguridad.

“Si el gobierno no actúa ahora, vamos a perder la provincia”, dijo Rasulyar en su publicación en la red social, según “Vice News”.

El portavoz del Ejército, Mohammad Rasool Zazai, indicó que no tenía comentarios sobre el post, pero aseguró que Helmand nunca se derrumbaría.