Dave Grohl explica receso de Foo Fighters: “a veces es bueno regresar al garaje”

Foo Fighters en su última actuación en vivo, el pasado domingo 30 de octubre en el Global Citizen Festival. Foto: AP

El líder y vocalista de la banda Foo Fighters salió al paso de los rumores que indicaban que la agrupación entraría en un período de descanso prolongado sin tocar en vivo, dejando un mensaje en la página oficial de Facebook.Dave Grohl, agradeció a los millones de fanáticos que ha acompañado en estos 18 años, sosteniendo en el comunicado que era momento para tomarse un descanso, aunque enfatizó en que “no estoy seguro de cuando Foo Fighters van a volver a tocar juntos”.”Realmente nunca podríamos haber hecho nada de todo esto sin ustedes. Jamás en mis sueños más salvajes habría imaginado que Foo Fighters llegaran tan lejos. Ha habido momentos en los que sentí que la banda no sobreviviría, ha habido momentos en los que he querido dejarlo todo. Pero yo no puedo dejar esta banda y nunca lo haré. Porque no es sólo una banda para mi, sino que es mi vida, mi familia y mi mundo”, escribió Grohl.Tras finalizar su última gira que los trajo a Chile en el marco del festival Lollapalooza, la agrupación se alejará de los escenarios por un tiempo.”Se me hace raro decir esto, pero es algo bueno para todos alejarnos por un tiempo. Nunca querré otra cosa que estar en esta banda, pero a veces es bueno regresar al garaje por un tiempo”, explicó el ex baterista de Nirvana.Finalmente explica en la nota, que se no son “vacaciones”, sólo que por ahora focalizará toda su energía a terminar su documental “Sound City” junto con publicar su álbum “en un futuro muy cercano”.”Llevo un año con ello, es el proyecto más importante en el que he trabajo, y ya está llegando”, concluye el frotman de Foo Fighters.