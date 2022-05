Ranking de países que utilizan el cinturón de seguridad

Sólo un 50% de los chilenos usa el cinturón de seguridad en los asientos delanteros. En países como Francia y Australia, en cambio, el uso de este implemento de seguridad llega al 97%. “Necesitamos que la ciudadanía tome real consciencia sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad, porque es un elemento que salva vidas. Así lo demuestran las cifras: entre los accidentes registrados entre enero y septiembre de 2012, 8 de cada 10 personas que resultaron ilesas, usaron cinturón de seguridad”, destacó el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz.

Chile ocupa el último lugar en el uso del cinturón de seguridad entre los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), con un uso cercano al 50% en los asientos delanteros. En cambio, países como Francia y Australia registran usos que llegan al 98% y 97%, respectivamente. Con el objeto de revertir el bajo uso en nuestro país de este elemento de seguridad, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, dio inicio hoy al “mes del cinturón” y lanzó la campaña “Abróchate. Sálvate” del programa Manéjate por la Vida, junto la Secretaria Ejecutiva de Conaset, María Francisca Yáñez, la Jefa de Fiscalización de la cartera de Transportes, Paula Flores y Carabineros de Chile. La iniciativa tiene como objetivo central crear conciencia en la ciudadanía respecto de la importancia del uso del cinturón de seguridad, especialmente frente a un accidente de tránsito. “El cinturón de seguridad salva vidas. Así lo demuestran las cifras: “de los accidentes registrados entre enero y septiembre de 2012, 8 de cada 10 personas que resultaron ilesas usaron cinturón de seguridad”, enfatizó el ministro Pedro Pablo Errázuriz. La autoridad agregó que “en contraste, 6 de cada 10 fallecidos en un accidente de tránsito entre enero y septiembre de este año, no usaban cinturón de seguridad”. En este sentido, Errázuriz enfatizó que “como Gobierno nos hemos impuesto la tarea prioritaria de cuidar la vida de las personas y disminuir los accidentes de tránsito, que tanto daño causan a nuestras familias. Partimos con la ley tolerancia cero, incorporamos la seguridad vial en la educación parvularia y básica y luego reformamos el examen teórico para tener conductores más preparados. Ahora, el llamado es a que la gente tome conciencia usando el cinturón para salvar su vida, pues está demostrado que una persona que sale despedida del vehículo tiene 5 veces más probabilidades de morir que la que permaneció en su interior”, dijo. Mientras, la secretaria ejecutiva de Conaset explicó que “durante este mes no sólo queremos inculcar el uso del cinturón a conductores y copilotos sino también, y especialmente, a los ocupantes de los asientos traseros de un automóvil, donde se registra la menor tasa de utilización. El beneficio de usar el cinturón de seguridad es indiscutible. Entonces, porqué no invertir 2 segundos en salvar una vida”.

Uso del cinturón en Chile

El cinturón de seguridad es usado por un 50% de los ocupantes de los asientos delanteros y sólo por un 10% de los ocupantes de los asientos traseros de un vehículo en Chile. Este nivel de uso también nos deja atrás a nivel latinoamericano. Al medir su uso sólo en los asientos delanteros, Chile se encuentra muy por debajo de Brasil (88%), Perú (85%) y Colombia (82%). En Chile, el uso de cinturón de seguridad es obligatorio en los asientos delanteros desde 1985 y para todos los ocupantes de un vehículo liviano desde 2005. Para el transporte interurbano, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio desde 2011, para los ocupantes de los buses cuyo año de fabricación sea 2008 en adelante.

Estudios Internacionales

Según el último ‘Informe Sobre el Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas’ (2006-2007), desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud, viajar sin el cinturón de seguridad es el mayor factor de riesgo para presentar lesiones severas en ocupantes de vehículos motorizados. La lesión más frecuente y más severa en los choques frontales son los traumatismos craneoencefálicos. El mismo estudio reveló que el uso de cinturón de seguridad en los asientos delanteros reduce el riesgo de morir, en caso de un accidente de tránsito, entre un 40% y un 50% y que este porcentaje puede llegar hasta a un 75%, en el caso del uso del cinturón de seguridad en los asientos traseros.

Ranking OCDE