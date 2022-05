¿Cada cuánto se deben cambiar las luces del auto?

Expandir Reproducción automática 1 de 3 . Imagen Por:

Hasta un 30% de luminosidad pueden perder los focos de tu auto una vez que ha pasado el suficiente tiempo y te piden a gritos que los reemplaces y es que de acuerdo a expertos, éstos deben ser cambiados cada 2 años o 10 mil kilómetros.

Para reemplazarlos se hace primrdial sepas perfectamente qué tipo de luces son las que lleva tu auto: LED, Xenón, halógenos o incandescentes.

Para llegar a ellos generalmente se hace desde la maleta, para los focos traseros y desde el capó para los delanteros, deberás buscar los soportes que los mantienen fijos en su lugar y liberarlos, así como desconectar las clavijas de alimentación de corriente eléctrica.

Si deseas cambiarlos pero has conducido recientemente tu auto, déjalos reposar por lo menos 10 minutos para que no te quemes, además procura limpiar las micas de modo que la luz que pase por ellos no tenga ningún tipo de impedimento en alumbrar de manera perfecta.

DATO: Siempre cambia tus focos en pares ya que de manera contraria, habrá uno de los dos que alumbrará más.

Acá te dejamos un video para que aprendas a cambiar tus focos: