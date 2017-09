"Una parte de Ronda Rousey murió": Hermana de la excampeona de UFC

Publicidad

















































Los seguidores de Ronda Rousey y las artes marciales mixtas recordarán por siempre una fecha: el 14 de noviembre de 2015.

Ese día sucumbió por primera ocasión la excampeona Peso Gallo de la UFC a manos de Holly Holm, quien noqueó a “Rowdy” en el segundo asalto para terminar con la marca invicta de Ronda.

La derrota de la exmonarca sorprendió a fanáticos y a la familia de la peleadora, quienes se habían acostumbrado a verla ganar.

Por esa razón María Burns Ortiz, hermana de la rubia, le dedicó una emotiva e inspiradora carta.

“Estabamos en Australia, donde esperábamos ver ganar a Ronda. Como siempre lo hacemos, como siempre lo haremos. Pero no sucedió así. Ni siquiera he vuelto a ver la pelea, tampoco he leído al respecto y no lo haré jamás. No le encuentro sentido revivir el momento en que una parte de un ser querido murió, cuando vi como el alma de alguien a quien amo fue devastada”, se lee en la misiva publicada en la revista “Vice”.

“El mundo vio caer a Ronda, pero yo he tenido la oportunidad de verla levantarse. De sentirme orgullosa de ella y sentirme feliz de verla ganar y sentirme más orgullosa y preocupada por ella cuando pierde. De decirle que la amo de la misma manera cuando entra al octágono que como cuando sale de él. De rodearla con mis brazos para protegerla”, concluye la carta.