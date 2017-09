"Trump es repugnante": el mensaje al magnate en el cielo

Publicidad















You can hear my utter pride in America as the jets paint the sky.Then utter horror.Then utter joy #Trump #RoseParade pic.twitter.com/ezpVJx25xh — Carlos Whittaker (@loswhit) enero 1, 2016

Anti Donald Trump skywriting over Rose Parade pic.twitter.com/o2COB2JJTR — Steve Futterman (@sfutterman) enero 1, 2016

Above @RoseParade 6 planes wrote. The entire message “America is Great. #Trump is disgusting. Anybody but Trump.” pic.twitter.com/N41YwoqSkI — Sara Sidner (@sarasidnerCNN) enero 1, 2016

A new terror warning was issued for European cties. At what point do we say we have had enough and get really tough and smart. Weak leaders! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) diciembre 26, 2015

El millonario promotor inmobiliario Stan Pate, partidario del precandidato republicano a la Presidencia Marco Rubio, fue el responsable de contratar varios aviones que escribieron en el cielo las palabras “Trump es repugnante”, dirigidas al magnate y rival de Rubio, durante la celebración del partido de fútbol americano entre Iowa y Stanford. “No hay lugar para él (Trump). Que se vuelva a una de sus torres a hacer lo que sea que haga. Es despreciable.

Quiero que América se despierte y se dé cuenta de que esto no es lo que esperamos”, declaró a la cadena CBS. Cientos de personas pudieron ver en el cielo mensajes como “América es grande, Trump es repugnante”, “Cualquiera menos Trump”, “Iowa tira a Trump a la basura (Iowa dumps Trump)” “Esto no se ha acabado”, ha anunciado Pate. “Acaba de comenzar. Trump escupe odio. No solo hacia los candidatos. Escupe odio hacia las mujeres, los latinos, los musulmanes y la lista sigue. Es hora de que contestemos. Esto no es lo que se espera de un candidato presidencial”, ha declarado.

PUB/IAM