Anne Hathaway presume su pancita de embarazada en bikini

Publicidad























Anne Hathaway y el actor Adam Shulman, quienes se encuentran en espera de su primer bebé, han dedicido compartir con sus seguidores una tierna fotografía.

En la imagen se puede apreciar a la ganadora del Oscar presumiendo su pancita de embarazada en bikini.

Sin embargo, esta fotografía fue tomada luego de que Anne se diera cuenta de que unos paparazzi la habían estado retratando sin su consentimiento.



“¡Feliz 2016 a todos mis preciosos amigos de Instagram! Publicar una fotografía en bikini es algo inusual para mí, pero hace un rato, mientras estaba en la playa, me di cuenta de que me estaban sacando fotos. He pensado que, si va a haber una imagen mía de ese tipo circulando por ahí, al menos debería ser una que me haga feliz y que haya sido sacada con mi consentimiento. Y utilizando un filtro”, escribió la actriz en su red social.



Anne, quien no había hablado públicamente de su embarazo hasta ahora, concluyó el mensaje enviándole a sus fans buenos deseos para este 2016: “Les deseo amor, luz y bendiciones para este próximo año”.