Caso Penta: corte informará este jueves si anula o confirma juicio abreviado de Novoa

Publicidad









La Corte de Apelaciones de Santiago dará a conocer el próximo jueves 7 de enero, a las 10 horas, si ratifica o anula el juicio abreviado que condenó a Jovino Novoa a tres años de pena remitida y al pago de millonarias multas por delitos tributarios en el caso Penta.

El recurso de nulidad fue presentado por la fundación Ciudadano Inteligente, querellante en la causa, que pide llevar al ex senador de la UDI a juicio oral y que se le condene, además de los delitos tributarios, a 7 años de presidio por cohecho reiterado.

En los alegatos, el fiscal Carlos Gajardo argumentó que las penas solicitadas en el procedimiento abreviado son acordes con la gravedad de los delitos imputados a Novoa. La misma oponión expresó el abogado Matías Balmaceda, defensor del ex parlamentario gremialista.

El 2 de diciembre pasado, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sentenció a Novoa a 3 años de presidio remitido, más una multa del 50% de lo defraudado por los delitos tributarios que se le imputaron, y otra de 5 Unidades Tributarias Anuales (UTA). El ex senador de la UDI es el primer político condenado en el caso Penta.

Los delitos que se le imputaron a Novoa son la facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas por $33.611.000 y la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas o falsas, a través de su empresa Inversiones y Mandatos, por $42.241.000.

El perjuicio al fisco calculado por el Servicio de Impuestos Internos fue de $15 millones, por lo cual la multa del 50% de lo defraudado alcanza a los $7.659.449. Además, la multa de 5 UTA llega a cerca de $2,6 millones. Ambas multas podrá cancelarlas en 10 cuotas iguales y sucesivas. En todo caso, Novoa ya pagó los $15 millones del perjuicio, por concepto de reparación del mal causado.

En términos políticos, no podrá ocupar cargos públicos mientras dure la sentencia de primera instancia, pero después podrá hacerlo sin problemas. El tribunal supremo de la UDI decidió no sancionarlo, debido a que sus conductas no buscaron el enriquecimiento personal.

PUB/CM