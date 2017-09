Publicidad







VIDEO Ministro Burgos: “Me siento exactamente igual como llegué el 11 de mayo”

El ministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió al llamado que le hicieron los líderes de la Nueva Mayoría a tener un mayor empoderamiento político, luego de la tensión que mantuvo con la Presidenta tras el viaje de la Mandataria a la Región de la Araucanía, gestionada sin el conocimiento del jefe del gabinete durante la semana pasada.

“Me siento exactamente igual como llegué el 11 de mayo. Yo soy una persona que siento el poder como elemento fundamentalmente de intentar servir, y no me siento ni más ni menos empoderado, sino con el cargo que me concedió la Presidenta en uso de sus atribuciones lel11 de mayo del 2015, y voy a seguir ejerciéndolo”, afirmó.

En otro ámbito, respecto a las voces en el falangismo que lo mencionan como posible postulante a La Moneda, enfatizó que “todos los seres humanos tenemos planes de vida hojas de ruta (…) no está en mi hoja de ruta ni en mi plan de vida ser candidato a la presidencia”.

Cabe recordar que los representantes de los partidos de la Nueva Mayoría solicitaron una reunión con el comité político del Gobierno para analizar la materia que generó la tensión, para así presentar una mayor coordinación en el mismo Ejecutivo.

La reunión se sostendría a las 20:30 en el palacio de Gobierno y además de los líderes del oficialismo, participarían también los ministros políticos del gabinete.

PUB/JLM