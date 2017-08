Senador Walker tras roces entre Gobierno y la DC: "Nadie está abandonando el barco"

Publicidad









El presidente del Senado, el DC Patricio Walker, se refirió al estado de las relaciones entre la tienda falangista y el Gobierno tras el impasse ocurrido el pasado 29 de diciembre tras el viaje de la Presidenta Michelle Bachelet a La Araucanía, actividad que no fue informada al ministro del Interior, Jorge Burgos.

En ese sentido, este domingo un grupo de históricos militantes del partido dio a conocer una carta en donde piden una “profunda corrección” al rumbo del Ejecutivo, lo que a ojos del parlamentario, “cuando hay algún tema en el que hay que hacer correcciones para mejorar la pega, para hacer la pega bien hecha, uno tiene que plantear su punto de vista, eso es lealtad”.

“Nadie está abandonando el barco, somos un partido serio, fuimos a una primaria, llevamos a nuestro candidato, Claudio Orrego, perdimos, hay que apoyar lealmente a la Presidenta Bachelet”, sostuvo a Radio Cooperativa.

El senador enfatizó que “hay que permitir que haya debate, no hay penalizar la diferencia. Los partidos políticos son para pensar y para discutir. No me enojo cuando alguien plantea un punto de vista, me enojo mucho más cuando los partidos políticos son pasivos, no hay debate, no hay discusión”.

“Acá no se trata de ser autoflagelante ni autocomplaciente, pero sí ser autocrítico”, remató Walker.

PUB/CM