Así pueden saber si el iPhone que están por comprar es robado

Adquirir un iPhone es una decisión que debe ser segura e informada por la significativa inversión que eso significa.

Los actuales modelos comienzan en los 649 dólares, pero no siempre el presupuesto alcanza para un dispositivo nuevo. Si la idea es comprar uno de segunda mano o en tiendas no autorizadas por Apple, deben estar seguros de que no es falso o robado.

Para que la experiencia de adquirir un iPhone no se convierta en una pesadilla, Apple tiene un sitio web donde pueden comprobar que sea totalmente nuevo.

En seguida les mostramos los pasos para saber si un iPhone es robado.

En la galería de fotos les mostramos cómo lucen las versiónes piratas del iPhone 6s oro rosado.