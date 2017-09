Publicidad















El ex presidente Sebastián Piñera creó un grupo de WhatsApp en donde sumó a todos los integrantes del consejo político de Chile Vamos.

Sin embargo, según consigna la revista Qué Pasa, uno de ellos decidió a los días salirse de este, sin siquiera haber efectuado algún comentario.

En ese sentido, el 21 de diciembre, apenas cuatro días después de la creación del grupo, los integrantes recibieron la siguiente notificación: “Cote” Ossandón había abandonado el grupo.

El medio indica que este hecho no llamó la atención en RN, debido a que el senador de dicho partido sería contendiente de Piñera en las próximas primarias presidenciales.

Pese a esto, el otrora alcalde le bajó el tono al hecho: “Me salí porque no estoy en ningún grupo. Para mí, WhatsApp es una herramientra de trabajo y lo que hacen los grupos es saturarme. Sólo estoy en el de mi equipo, somos seis personas. Cuando me agregan a alguno, me salgo al tiro. No sabía que lo creó Piñera”, aseguró.

