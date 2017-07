5 aplicaciones gratuitas que los ayudarán a bajar de peso

Publicidad































Si bajar de peso fue uno de sus propósitos de Año Nuevo pero no tienen tiempo o dinero para inscribirse a un gimnasio, existen otras alternativas.

En la actualidad existen una gran variedad de aplicaciones que prometen ayudarlos a ponerse en forma y lo mejor es que tendrán el control desde la palma de su mano.

Aunque estas aplicaciones tienen altas calificaciones por parte de los usuarios, no funcionarán si ustedes no están dispuestos a cambiar sus hábitos tanto de alimentación como de ejercicio. Y no se preocupen, gran parte de ellas no requieren más de 10 minutos para guiarlos a lograr sus objetivos.

Lo mejor de estas opciones es que son gratuitas. De igual forma, algunas actividades se pueden realizar prácticamente en cualquier lugar y solamente deben pagar si quieren acceso a características prémium.

En la galería de fotos les mostramos las mejores apps gratis para bajar de peso.