"¿Cuál es su primera foto en Facebook?": El quiz de moda que no deben responder

Una gran cantidad de quizzes abundan a través de las redes sociales, los cuales prometen decirles cuál es su amiga más loca, quién equilibra su personalidad y hasta las personas que más le dan “like” a sus publicaciones.

Al respecto, el nuevo reto que está causando sensación es “¿cuál es su primera foto en Facebook?“.

De acuerdo con el sitio “Meaww”, solo necesitan conectarse con su cuenta de Facebook para mostrarles la primera imagen que publicaron. Así de fácil y sencillo.

El problema es que, de acuerdo con expertos, utilizan información de su perfil para venderla a anunciantes sin que ustedes se enteren.

Cuando le permiten a “Meaww” acceder a su cuenta, le dan acceso a su “perfil, lista de amigos, dirección de correo electrónico, publicaciones en la biografía y fotos”. Lo peor es que, en su política de privacidad, informan que la información recolectada “puede ser almacenada en cualquiera de nuestros servidores, en cualquier ubicación”, por lo que nadie sabe en dónde terminan sus datos personales.

Y si quieren hacer reclamaciones por mal uso de datos, la empresa es explícita al asegurar que “no nos hacemos responsables de las prácticas empleadas por los sitios web o servicios vinculados hacia o desde ‘Meaww’, incluyendo la información o contenido en su interior”.

Hace apenas una semanas, “The Telegraph” denunció que el quiz “What Are Your Most Used Words on Facebook?“ (¿Cuáles son las palabras que más usas en Facebook?), el cual fue probado por más de 18 millones de usuarios, vendía información personal a terceros debido a que dieron permiso de hacerlo al enlazar su cuenta de Facebook.

