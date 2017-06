Diputada Pascal e incendio en vertedero: "Esta realidad la advertimos hace 15 años"

Publicidad













Continúan las críticas luego de la emergencia que ha generado el incendio en el relleno Santa Marta. La diputada por las provincias de Talagante y Melipilla, Denise Pascal Allende, aseguró que debido a la ubicación del basural, se le hizo saber a las autoridades de la época del riesgo que significaba para Santiago el que ocurriera una emergencia en el vertedero Santa Marta emplazado en su distrito.

“Este vertedero tuvo mucha oposición cuando se inició, hace años atrás. Esta realidad la advertimos hace 15 años y no va a afectar a ese sector, va a afectar a todo Santiago”, partió reconociendo la diputada.

Pascal atribuyó el inicio del incendio a la poca fiscalización que ocurre por parte de las autoridades sanitarias, e incluso días atrás asegura haber realizado denuncias por los malos olores que emanaban del basural “este es un vertedero que no está fiscalizado constantemente, hace días hicimos el reclamo con respecto a los olores”, explicó la diputada.

“Queremos llamar a las autoridades medioambientales que tomen resolución respecto al vertedero Santa Marta, y no solamente hoy día, sino miremos mañana los vertederos que tenemos en la Región Metropolitana y que podamos proteger nuestra gente. Es un peligro mayor y llamamos a las autoridades de Salud, Medioambiente y Obras Públicas que supervisemos no solo Santa Marta, sino también Til Til el día de mañana, y no estemos esperando que nos pase esto para tomar las resoluciones correspondientes” agregó Pascal.

La parlamentaria también criticó al Intendente de Santiago, Claudio Orrego, por la liviandad con que se enfrentó el tema, afirmando que un tema de tal gravedad no puede minimizarse “me parece irrisorio cuando el Intendente habla que la nube va alta cuando todos veíamos que la nube estaba a nuestros pies, quiero llamar la atención a que no seamos tan light, para decirlo de alguna manera, cuando estamos viendo la situación medioambiental que estamos viviendo en la Región Metropolitana”.

