Este es el 11 ideal con el que sueña Guardiola en el Manchester City

Pep Guardiola comenzará a dirigir al Manchester City el próximo mes de julio, cuando termine su contrato con el Bayern Munich. Pero Pep y el director deportivo de los “Citizens”, Txiki Begiristain, ya comenzaron a construir “el equipo de los sueños” del catalán, con el que planea dominar el fútbol europeo.

El diario español “Sport” hizo un listado de los futbolistas que Pep quiere llevar al equipo, y también de los que no tendrán cabida en su sistema. Algunos elementos –como Joe Hart, Yaya Touré, Samir Nasri, Fernandinho, Bacary Sagna y Martin Demichelis– deberán preparar las maletas para el próximo verano europeo, pues el aún DT del Bayern Munich no cuenta con ellos.

