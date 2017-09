Sigue a Showbiz en nuestro Twitter La justicia chilena ordenó volver a sepultar los restos del poeta Pablo Neruda, exhumados en abril de 2013 con el fin de establecer las verdaderas causas de su muerte días después del golpe militar de 1973, según confirmó un fallo difundido este miércoles. Los restos de Neruda serán entregados por el Servicio Médico Legal el 26 de abril para ser sepultados nuevamente, tres años después de ser exhumados de su tumba en su casa en Isla Negra, en el litoral central. "Se hace indispensable no prolongar más de lo debido la custodia de los restos del poeta a disposición del tribunal. Atendiendo al estado de la investigación (se resuelve) proceder a su devolución al lugar de sepultación", indicó el fallo del juez Mario Carroza, quien lleva adelante la investigación. La decisión de Carroza se basa en que "ya se encuentran cumplidas la totalidad de diligencias científicas decretadas en la causa". La versión de que el Premio Nobel de Literatura pudo haber sido asesinado surgió en 2011, cuando salieron a la luz pública las declaraciones de su ex chofer y asistente personal, Manuel Araya, quien afirmó que el estado del poeta se agravó después que le aplicaran en el abdomen una misteriosa inyección cuando se encontraba en la clínica. La denuncia de Araya ha sido sustentada por otros testimonios como la de una auxiliar de la clínica donde murió Neruda, quien afirmó haber atendido al poeta y confirmó que le inocularon un producto, en el libro "Neruda: El príncipe de los poetas", del periodista español Mario Amorós. Las razones para su asesinato se sustentan en que Neruda tenía previsto salir del país rumbo a México donde se convertiría en un certero opositor a la dictadura de Pinochet. En 1982, en la misma clínica Santa María, murió el expresidente Eduardo Frei Montalva , quien había ingresado por una operación rutinaria y hoy se cree que fue envenenado en las mismas condiciones que Neruda. La versión oficial que se maneja afirmaba que Neruda murió como consecuencia del agravamiento del cáncer que padecía. AFP " class="gi" />

La justicia chilena ordenó volver a sepultar los restos del poeta Pablo Neruda, exhumados en abril de 2013 con el fin de establecer las verdaderas causas de su muerte días después del golpe militar de 1973, según confirmó un fallo difundido este miércoles. Los restos de Neruda serán entregados por el Servicio Médico Legal el 26 de abril para ser sepultados nuevamente, tres años después de ser exhumados de su tumba en su casa en Isla Negra, en el litoral central. "Se hace indispensable no prolongar más de lo debido la custodia de los restos del poeta a disposición del tribunal. Atendiendo al estado de la investigación (se resuelve) proceder a su devolución al lugar de sepultación", indicó el fallo del juez Mario Carroza, quien lleva adelante la investigación. La decisión de Carroza se basa en que "ya se encuentran cumplidas la totalidad de diligencias científicas decretadas en la causa". La versión de que el Premio Nobel de Literatura pudo haber sido asesinado surgió en 2011, cuando salieron a la luz pública las declaraciones de su ex chofer y asistente personal, Manuel Araya, quien afirmó que el estado del poeta se agravó después que le aplicaran en el abdomen una misteriosa inyección cuando se encontraba en la clínica. La denuncia de Araya ha sido sustentada por otros testimonios como la de una auxiliar de la clínica donde murió Neruda, quien afirmó haber atendido al poeta y confirmó que le inocularon un producto, en el libro "Neruda: El príncipe de los poetas", del periodista español Mario Amorós. Las razones para su asesinato se sustentan en que Neruda tenía previsto salir del país rumbo a México donde se convertiría en un certero opositor a la dictadura de Pinochet. En 1982, en la misma clínica Santa María, murió el expresidente Eduardo Frei Montalva , quien había ingresado por una operación rutinaria y hoy se cree que fue envenenado en las mismas condiciones que Neruda. La versión oficial que se maneja afirmaba que Neruda murió como consecuencia del agravamiento del cáncer que padecía. AFP

Alguna vez en su vida (si no ahora), han visto este comercial. Jorge Hané, “el gurú de la pérdida de peso”, promocionando sus pastillas y sistema de adelgazamiento “Redu Fat- Fast”.

Durante 18 años, Hané construyó un imperio que está en 103 países y que varias veces ha sido tambaleante desde sus cimientos. Muchos afirman que las pastillas que produce el gurú ni siquiera cumplen lo que prometen y que todo era un fraude.

Mientras tanto, el estadounidense de origen colombiano se hizo de una poderosa presencia en redes sociales con libros y tips de autoayuda:

EJERCITA. NUNCA te rindas. El Resultado Es maravilloso. — Jorge Hane (@jorgehane) febrero 3, 2016

Debes adoptar una nueva filosofía de alimentación, donde el conocimiento de las bases nutricionales se adapte a tus gustos. — Jorge Hane (@jorgehane) febrero 3, 2016

Pero como las acusaciones no eran cualquier cosa, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, (SIC), se puso a investigar sobre el tema. Y encontró que las pastillas jamás adelgazaban, ya que no cuenta con estudios científicos que prueben eso. Y que si fuera así, esto se tendría que vender como medicamento y no como suplemento dietario,

De esta forma, Jorge Hané Laboratories Colombia y el producto incurrieron, al parecer, en la infracción de los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) por hechos relacionados con publicidad engañosa de su producto.

La SIC también aseguró que el producto tiene el registro del Invima que lo certifica como un suplemento dietario, lo que significa que ayuda para la pérdida de peso y por lo tanto deberán rectificar sus piezas publicitarias. Ahora la marca tendrá que pagar más de 211 mil dólares de multa.