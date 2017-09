Justin Bieber ¿presume a su nuevo amor?

Síguenos en Twitter

El actor Ben Stiller inscribió su nombre en el libro de récord Guinness tras romper una particular marca: Tomar una foto usando el "selfie stick" más largo del mundo.

La imagen fue captada durante la avant premier en Londres de la secuela de su exitosa cinta "Zoolander", donde Stiller vuelve a dar vida al egocéntrico y divertido modelo que tiene la mirada "Blue Steel".

En la fotografía aparece el actor junto al resto del elenco en el que destacan Penélope Cruz, Owen Wilson, Kristen Wiig y Will Ferrell, además de algunos invitados al estreno.

Record breaking: #Zoolander2 snaps world record with the longest selfie stick ever made. @GWR@SamsungMobilepic.twitter.com/0KQ82vF0vT