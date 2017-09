Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología de la semana del 8 al 14 de febrero 2016

- Zita Pessagno

…Amigos esta semana es especial porque el día Domingo se corona con la celebración del Día de San Valentín, o más conocido como el Día del Amor, esta celebración tiene sus orígenes en la historia del Sacerdote romano del siglo III llamado Valentín, él desafió al Emperador Claudio II que dio la orden de prohibir los matrimonios entre jóvenes por considerar que estas uniones hacían débiles a los jóvenes soldados, sin embargo el Padre Valentín los casaba en secreto hasta que fue descubierto, apresado, martirizado y ejecutado por malos consejos al Emperador Claudio II de parte del envidioso y manipulador Gobernador Romano Calpurnio, en su encierro el Padre Valentín conoció al Oficial Asterius quien lo puso a prueba conminándolo irónicamente le pidiera a su Dios católico le devolviera la vista a su hija Julia, lo que dicen sucedió logrando así convertir a Asterius y toda su familia al Catolicismo, fue justamente la pequeña Julia quien al enterarse de la trágica muerte de San Valentín plantó un Almendro en su tumba como símbolo de agradecimiento y muestra de amor por un ser que sirvió de intermediario ante Dios para que le devolvieran la vista, esto ocurrió el día de la muerte de San Valentín, el 14 de Febrero, fecha en la que quedó instaurado el Día del Amor y también de Los Enamorados…Es verdad que a veces las cosas más hermosas vienen de raíces tristes o conflictivas, sin embargo lo importante es rescatar las buenas obras que posteriormente pueden lograrse a partir de sacrificios y ejemplos que seres de luz son capaces de hacer para que la humanidad recapacite y entienda que lo más hermoso es hacer el bien por todo aquel ser Inocente Indefenso sin importar la Especie que tenga, celebremos entonces este Domingo 14 de Febrero el Día del Amor haciendo una Obra de Amor por cualquier ser que se lo merezca y lo necesite, estarán generando así un circulo virtuoso que EL y las energías positivas se los agradecerán retribuyendo en sus vidas vibraciones de abundancia positiva en todo sentido, además de tener la satisfacción de ver en los ojos de ese inocente indefenso la gratitud de saber que está recibiendo Amor puro y verdadero, generalmente eso se aprecia instantáneamente en los animales que son seres puros y agradecidos, cuesta un poco más verlo en los humanos, pero también hay humanos que saben agradecer, y si no lo hicieran quédense tranquilos que todo lo bueno tarde o temprano les será retribuido, no crean que se equivocaron al hacer el bien el erros es de quien no lo agradece y no de ustedes, gracias por hacer el bien, Buen Domingo del Amor y ojalá que decidan hacer que todos los días sean el Día del Amor haciendo a diario Obras de Amor por Inocentes Indefensos de Cualquier Especie, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, se viene una semana en la que no estarán exentos de conflictos, o al menos situaciones que les produzcan ciertas incomodidades, sin embargo es importante tratar de mantener la calma para así evitar que las vibraciones negativas los inunden logrando desequilibrarlos lo que generaría sembrar la desarmonía aún más, por tanto cuando les toque por estos días presenciar desavenencias entre otras personas simplemente mantengan su distancia, quizás intervenir no vaya a ser muy positivo, es bueno observar, analizar la postura de las partes, y en la medida que vean es positiva su intervención, con prudencia, pueden hacerlo, sin embargo esperen a que la discusión avance para estar seguros que serán un aporte y no lo contrario, y recuerden que al ser su carta anual “La Papisa” esto implica que siempre deben estar alertas de razonar frente a cualquier situación que se les presente, y antes de decir algo en voz alta evaluar las consecuencias de sus palabras, lo bueno es que estarán aptos para pensar rápidamente…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que las pasiones no son sencillas de manejar en uno cuando las dejamos que actúen a su libre albedrío, es preferible sujetarlas y dosificar su expresión en la medida que estén más o menos seguros que les va a ser productivo y no desfavorable…el Número (15) es el que les corresponde para esta semana y dice que deben estar muy pendientes de las situaciones en las cuales su emocionalidad pudiera ganarles la partida, es preferible detenerse antes de cometer actos de los cuales después arrepentirse no sirve de nada, recuerden que su número anual es (12) les avisa que tener tacto durante este 2016 será fundamental para avanzar y no crearse problemas…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para ayudarles a ver todo el panorama de la manera más ecuánime posible, sin favoritismos, así las decisiones que tomen serán más precisas, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para hacerles aterrizar plenamente frente a las situaciones, además el Color semanal (Gris) proyecta que frente a los demás aparezcan como una persona seria, apacible y segura, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, de estar muy seguros y con mucho ánimo pasan a una semana en la cual algo les sucedió que los puso inseguros e indecisos, es como si hubieran de pronto perdido el rumbo no teniendo claro hacia dónde reamente quieren dirigirse, esto es parte de su personalidad que a momentos les juega la mala pasada de tenerlos contentos y claros y sin saber por qué cambian a dudar de todo lo que tienen enfrente, lo importante es que sean conscientes de aquello para que cada vez que es suceda no se dejen arrastrar por esa energía poco certera, así que sería bueno tratar de no tomar decisiones por estos días dejando cualquier resolución para cuando retomen su paso más seguro, y recuerden que al ser su carta anual “El Demonio” esto implica que estarán al filo siempre de sentir que todo se es complica, pero recuerden que esto es porque las vibraciones que es están acompañando este año son ondulantes produciendo en ustedes falta de equilibrio, ténganse paciencia…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que la caridad no les acompaña por tanto revisen todo dos veces, re-piensen cualquier posible decisión cuantas veces puedan, y no se alteren ante posibles conductas desleales de los demás porque puede que sean ustedes que están aprehensivos…el Número (0) es el que les corresponde para esta semana y dice que se tomen un pequeño descanso y con calma dejen que esta semana pase antes de retomar la próxima con más bríos, recuerden que su número anual es (15) así que deben preocuparse por tener mucho manejo de sus emociones para no caer en conflictos…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para ayudarles a encontrar destellos apacibles de luz que les iluminan para continuar, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para darles mucha claridad en sus decisiones y en la visión que tengan, además el Color semanal (Plateado) proyecta que frente a los demás aparezcan como una persona práctica y moderna, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, esta será una semana en la que deberán dedicarse a reconstruir muchas cosas en diferentes ámbitos de su vida, fácil no es tener que elegir entre dos posibilidades para poder seguir adelante, sin embargo es parte de vivir y hay que hacer ciertos sacrificios en beneficio de un bien mayor, ahora deben tener la claridad de cuales van a ser los efectos que se van a producir con sus decisiones para que prevean los movimientos que deben hacer en el momento adecuado, así nada les sorprenderá retrasando sus avances, en la medida que tengan claridad de lo que puede venir y qué hacer todo fluirá muy positivamente, y recuerden que al ser su carta anual “El Carro del Triunfo” esto implica que aunque las cosas cuesten y sean complejas siempre van a poder tener posibles resultados de triunfo así que aprovechen muy bien este año…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que van a ser notables las mejoras que van a apreciar esta semana en alguno o varios aspectos, agradezcan estos regalos haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie…el Número (20) es el que les corresponde para esta semana y dice que se presentan nuevas actividades que rompen la rutina, cuidado con el desequilibrio ante lo novedoso y armonícense desde su razón, recuerden que su número anual es (7) así que sus tincadas ayudarán mucho para que todo fluya en positivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para ayudarles a sentirse en paz con ustedes mismos aunque sus elecciones impliquen alguna prueba difícil, y que se reforzará con su color anual (Negro) para darles la fortaleza que requieren para seguir adelante sin desistir, además el Color semanal (Celeste) proyecta que frente a los demás aparezcan como una persona agradable y llena de posibilidades con quien dan gnas de trabajar y relacionarse, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, de estar en situaciones conflictivas que no les dejaban sentirse cómodos pasan a una semana en la cual es posible sientan llaman más la atención de lo común, serán muy visibles y reconocibles en cuanto a sus acciones y dichos por tanto deben estar alertas de todo lo que hagan y digan antes de dar el primer paso, es decir, deben evaluar previamente que deberían hacer, cuáles serían las repercusiones y cómo podrían reaccionar los demás ante lo que manifiesten, están bien aspectados por estos días así que si son cautelosos en su actuar pues deberían cosechar triunfos en este período, y recuerden que al ser su carta anual “El Colgado” esto implica que tendrán este año la posibilidad de que les den nuevas oportunidades para retractarse o palabra y obra, no abusen de aquello para que no se les vaya de las manos…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que habrá victorias materiales a las que deben estar preparados pues aunque parezca mentira a veces ganar no es sencillo…el Número (7) es el que les corresponde para esta semana y dice que hay triunfos que tienen costos altos, quizás este sea uno de aquellos, recuerden que su número anual es (12) así que será importante piensen bien antes de actuar y manifestarse comunicativamente, palabras, gestos, miradas, recuerden que todo comunica…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para ayudarles a tener claro el panorama y encontrar la calma para enfrentarlo, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para darle un matiz muy agradable y lleno de positivismo a todo lo que hagan, además el Color semanal (Blanco) proyecta que frente a los demás aparezcan como una persona abierta de mente y confiable, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, aunque han tratado de mantener la calma se hace difícil cuando las circunstancias les hacen ver que quienes les rodean no están actuando como ustedes quisieran, las sorpresas poco agradables casi siempre se asocian a manifestaciones de personas en las cuales confiamos, al confiar nos creamos expectativas esperando reacciones con cierto nivel de lealtad que a veces no se cumplen haciendo nos lastime, en mayor o menor grado dependiendo de los afectos por esa persona, cuando no se espera nada es menos probable recibir un golpe que nos haga daño, quizás lo mejor sería evaluar las posibilidades de quienes nos rodean para no esperar actitudes alejadas de la realidad, mientras menos ilusiones nos hagamos y más aterrizados estemos con las personas menos nos podrá sorprender ingratamente ciertas reacciones, y recuerden que al ser su carta anual “La Muerte” esto implica que estarán este 2016 muy evaluadores y drásticos para querer terminar con todo, tengan calma y no reaccionen abruptamente que pueden arrepentirse…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que se vienen cambios, si tienen claro dónde y con quien están estos serán menos imprevistos y más manejables…el Número (16) es el que les corresponde para esta semana y dice que puede presentarse situaciones que les generen contrariedades, estén alertas para que puedan reaccionar positivamente, recuerden que su número anual es (13) por tanto deberán aprender a ser prácticos y aceptar que la gente es como es y no cambia eso les ayudará a prever sus acciones…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para ayudarles a generar un equilibrio desde ustedes mismos que logre proyectarse desde su energía, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para darles esa luminosidad que requieren para solucionar los conflictos que se les presenten, además el Color semanal (Verde) proyecta que frente a los demás aparezcan como una persona que no quiere tener problemas y corta por lo sano, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, buena semana para poder concretar ciertas ideas que tienen hace un tiempo sin llevar a la realidad, lo importante es que no se queden en las puras ilusiones y aterricen que para lograr que por fin lo que tanto anhelan se realice, si hacen todo aquello que se requiere para que las cosas se enrumben por la senda correcta verán como el éxito llega y los corona regalándoles lo que querían, esperar que todo se dé sin hacer nada nosotros para que esto suceda es correrse el riesgo de que al final las buenas vibraciones de este periodo se pierdan tontamente sin sacarles el provecho adecuado, para aquello siempre es bueno cada cierto tiempo revisar esos ideales aún no cumplidos y proyectar qué pasaría si estuviéramos con todo para concretarlos, así estarán siempre preparados, y recuerden que al ser su carta anual “La Templanza” esto implica que están favorecidos con la posibilidad que puedan lograr alcanzar lo que buscan, si tienen paciencia lo concretarán…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que todo está predispuesto para que puedan lograr perfeccionar y así alcanzar lo bueno para ustedes…el Número (21) es el que les corresponde para esta semana y dice que van a recibir un premio ante su perseverancia, pero deben ser constantes para que suceda, recuerden que su número anual es (14) así que se vienen cosas positivas para ustedes…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para ayudarles a sentir que están iluminados desde ustedes mismos y eso se proyecta hacia quienes les rodean, y que se reforzará con su color anual (Verde) para no perder el rumbo de las cosas verdaderas, además el Color semanal (Dorado) proyecta que frente a los demás aparezcan como una persona llena de positivismo y ánimo, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, seguimos en un período en el que es importante aprovechar estas energías dinámicas que les acompañan para hacer muchas cosas en favor de sembrar para cosechar todo lo bueno que quieren, esta semana están con mayores vibraciones de energías llenas de vitalidad que los hará hacer mucho, obviamente dependerá de ustedes no caer en la desidia y darse el trabajo de realmente de forma concreta movilizarse, mientras más hagan mayores resultados podrán ver, será importante que apelen a su fuerza de voluntad, todo está dado para que dispongan un buen terreno con lo necesario, y recuerden que al ser su carta anual “La Torre” esto implica que puede que les cueste más poder concretar sin embargo es parte de las pruebas que este año tienen, no desaprovechen entonces estas vibraciones que los hacen más diestros porque al estar con las energías anuales de “La Torre” requieren redoblar sus esfuerzos…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que todo dependerá de su iniciativa personal para que esta semana tengan la posibilidad de ordenar lo necesario para iniciar cosas importantes…el Número (1) es el que les corresponde para esta semana y dice que asuman exigirse, pero tengan cuidado con el tema de la intolerancia para evitar enfrentamientos que les harán desgastarse, recuerden que su número anual es (16) y que cualquier cosa que hagan debe ser entendiendo que todo deben re-evaluarlo antes de tomar cualquier decisión…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para ayudarles a sentir que tienen la fuerza para seguir y no importa los obstáculos ustedes los pueden vencer, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para darles chispazos de gran creatividad, además el Color semanal (Anaranjado) proyecta que frente a los demás aparezcan como una persona cálida con quien realmente dan ganas de trabajar, combinar ambos colores les hará una conjunción muy positiva, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, será importante que esta semana tengan una tremenda paciencia con ustedes mismos, sus pensamientos podrían traicionarles haciendo que lleguen a ustedes ideas poco positivas, traten de entender que son las energías que les circundan y ayúdense decretando en voz alta que están protegidos e iluminados y todo lo bueno está y llega a ustedes, esto funcionará como antídoto ante los malos pensamientos y los sentimientos oscuros que pudieran invadirles, y no deben olvidar que esto va a suceder para que estén alertas y no caigan en lo negativo, y recuerden que al ser su carta anual “La Luna” esto implica que deben reforzar sus decretos en voz alta, trabajar mucho la paciencia, apelar a re-pensar todo lo que tengan enfrente para evitar actuar mal llevados por las malas vibraciones que les rodean…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que deben purificar su mente y espíritu para continuar, estas son pruebas y si creen que van a remontarlas, y lo decretan en voz alta, si o si podrán salir de todo lo negativo…el Número (13) es el que les corresponde para esta semana y dice que las transformaciones pueden darse en la medida que no sientan que son para mal, saquen lo positivo de lo que les suceda y lo demás distáncienlo de sus vidas, recuerden que su número anual es (18) así que ya saben es un año complejo, pero al saberlo podrán mejor enfrentarlo y prevenir equivocar sus acciones y decisiones…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para ayudarles a visualizar cualquier sensación, sentimiento y pensamiento negativo con calma y sabiduría para continuar sin desfallecer, y que se reforzará con su color anual (Violeta) para darle la posibilidad de transmutar todo lo que no les hace bien y darles la acción y decisión correcta, además el Color semanal (Azul) proyecta que frente a los demás aparezcan como una persona serena que sabe lo que debe hacer ante las dificultades, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, buena semana para poder tomar las riendas de los asuntos que a ustedes les interesan, ya pasaron el momento de sentir que no tenían muy claro el rumbo, o que simplemente se sentían que no tenían muchas ganas de hacer cosas concretas causado por las energías que les rodeaban, ahora tienen vibraciones que les generan la posibilidad de hacerse auto-suficientes y dominar los terrenos y personas que tengan a su mando, dependerá de ustedes si quieren hacerse cargo de lo que pueden tener en sus manos o no, y recuerden que al ser su carta anual “El Mundo” esto implica que son muchísimas las opciones que se les van a ir presentando en este año, lo que tienen que hacer es aterrizar esas ideas maravillosas que tienen y así hacerlas realidad, las energías positivas están y aunque aparezcan dificultades tienen vibraciones que los llevan a superar esas pruebas para alcanzar el éxito, eso sí, siempre va a depender de la voluntad personal para hacerlo…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que será importante la imagen que ustedes proyecten para alcanzar lo que buscan, colaboren entonces para que den la mejor presentación de ustedes mismos…el Número (5) es el que les corresponde para esta semana y dice que utilicen sus encantos en el sentido que sea, personal, profesional, porque será fundamental para triunfar, recuerden que su número anual es (21) así que lo positivo les acompaña…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para ayudarles a estar bien claros y centrados en lo que son capaces de hacer y dependerá de ustedes llevarlo a cabo, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para darles un aura no tan dura y que compense lo material y espiritual, además el Color semanal (Marrón) proyecta que frente a los demás aparezcan como una persona decidida y muy centrada en los diferentes aspectos que los aprecien, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, de sentir que las cosas parecía se desmoronaban ahora tienen la oportunidad de poder percibir una sensación energéticamente más agradable, asociada a toda esa parte femenina que se vincula con lo sensorial, lo sensible, incluso con esa parte sensual que nos hace relajarnos y entregarnos a momentos plácidos y agradables donde se puede hasta percibir la posibilidad de poder ser felices, hay que dejar que nuestro yo interior tenga esos permisos a momentos para darnos la oportunidad de creer que todo puede y va a arreglarse, si decretamos en voz alta palabras positivas eso atraeremos, nada malo dura para siempre y si somos buenas personas la luz se encargará de llegar a nosotros para alejarnos de lo malo en pos de alcanzar lo positivo, y recuerden que al ser su carta anual “La Emperatriz” esto implica que están doblemente amparados en este período por dichas energías así que prueben de la dulzura de sentirse en calma y continúen por el buen camino…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que se sentirán protegidos y tienen razón por que energéticamente lo están, dependerá de ustedes traspasar esta tranquilidad interna hacia su entorno y así lograr la paz alrededor que tan bien les hace y le hace a quienes les rodean…el Número (3) es el que les corresponde para esta semana y dice que deben tratar de no distraerse con cosas que les hacen perder el tiempo, vayan a lo concreto y tomen las decisiones con lógica y rapidez para que no se les escapen instancias positivas, recuerden que su número anual es (3) así que todo lo anterior se remarca aún más…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para ayudarles a hallar esa fuerza y pasión que les motiva a realizar cosas, y que se reforzará con su color anual (Rosa) para darles un matiz delicado haciendo equilibrio con la pasión, además el Color semanal (Rojo) proyecta que frente a los demás aparezcan como una persona decidida que no teme enfrentar nada, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, todo emprendimiento requiere de tener un motor que los impulse para iniciar, continuar y lograr hacer efectivas las metas que nos proponemos, esta semana esa vibración está acompañándolos y serán ustedes quienes decidan utilizar esta energía o no para concretar lo que quieren, es importante que entiendan que es una energía con rasgos masculinos por tanto es fuerte y decidida, eso hará sientan la necesidad de hacer todo ya y a su manera, no olviden que es importante escuchar a quienes tienen experiencia y saben más que uno, esas sugerencias son regalos del cielo para que evitemos errar, están protegidos así que está bueno este período, y recuerden que al ser su carta anual “La Estrella” esto implica que estarán en un equilibrio material/espiritual al que deberían prestarle atención en el sentido de no descuidar ninguna de ambas partes…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que se vienen ganancias que pueden ser tanto materiales como emocionales…el Número ( 4) es el que les corresponde para esta semana y dice que deben estar prevenidos con el tema de la ambición, podría jugarles una mala pasada querer más de lo que pueden manejar, o querer algo, o a alguien, que no les corresponde, recuerden que su número anual es (17) así que si saben manejarse bien de todas maneras van a recibir algún tipo de gratificación…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para ayudarles a sentir que todo es mucho menos dramático y brillante desde ustedes mismos, y que se reforzará con su color anual (Azul) para generar esa tranquilidad que les permita escoger lo más adecuado, además el Color semanal (Turquesa) proyecta que frente a los demás aparezcan como una persona atractiva con presencia y gracia, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, la rueda de la fortuna está tocando a sus puertas, nuevas posibilidades les llaman la atención y se ponen a sus pies para que ustedes decidan si evaluarlas, proyectarlas y escoger alguna o varias de ellas para hacerlas sus posibles triunfos, por tanto esta semana será muy movida y llena de situaciones imprevistas que los tendrán muy atareados, lo importante es mantener la calma para poder observar de donde y/o de quien vienen esas propuestas, recuerden que además pueden posibilidades que no necesariamente sean para beneficiarlos directamente a ustedes sino espacios en los cuales gracias a su benevolencia puedan ayudar a otros a alcanzar sus éxitos o simplemente sobrevivir, cualquiera de esas opciones son obras de amor que lo más importante es encausarlas hacia buenos seres de cualquier especie así que será fundamental investiguen si sus favores serán para seres buenos y obras positivas, y recuerden que al ser su carta anual “El Sol” implica que están iluminados hacia la realización de cosas brillantes, usen este año para hacer el bien a quien lo merezca…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que las oportunidades y la buena fortuna están tocando su puerta, analicen si no implica riesgos y continúen…el Número (10) es el que les corresponde para esta semana y dice que su ayuda para otros les hará ser artífices de obras maravillosas, recuerden que su número anual es (19) así que todo lo bueno que hagan regresará con la abundancia positiva en todo sentido para ustedes…el Color que les corresponde esta semana es el (Burdeo) y les colabora estos días internamente para ayudarles a sentir la Obra de Amor que implica dar para otros, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para que sientan esa calidez interna que les permite saber están haciendo algo muy bueno, además el Color semanal (Burdeo) proyecta que frente a los demás aparezcan como una persona cuyo desprendimiento los hace grandes, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

