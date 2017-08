Conmovedor: Así fue el último día de Daniel Bryan como luchador profesional

Hacía mucho tiempo que una noticia no conmovía tanto al universo de la WWE como la del retiro definitivo de Daniel Bryan.

“La Barba” dijo adiós a la lucha libre en el pasado show de Raw ante las lágrimas y miradas de asombro de los fanáticos de la empresa estadounidense.

El propio Bryan ya había adelantado en las redes sociales que daría unas últimas palabras de agradecimiento, pues no se logró recuperar de una lesión en el cuello que lo alejó de los cuadriláteros desde abril del año pasado.

Due to medical reasons, effective immediately, I am announcing my retirement. Tonight on Raw, I'll have a chance to elaborate. #gratitude

El “Hombre del yes” y su pareja, la diva Brie Bella, no pudieron contener las lágrimas en su última aparición en los encordados de la WWE.

"I get to share [this moment] with all these wonderful people … I AM GRATEFUL!" #ThankYouDanielBryan #RAW pic.twitter.com/cyGMUM5qAd

— WWE (@WWE) febrero 9, 2016