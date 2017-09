Fotos: Las 10

Duncan Jones, hijo del fallecido cantante británico David Bowie, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que será padre por primera vez, tras dar a conocer que su mujer, la fotógrafa Rodene Ronquillo, está embarazada.

A un mes de la muerte de Bowie, el cineasta compartió anoche la buena noticia que hubiera convertido al músico en abuelo. Se trata de un dibujo hecho a mano de un bebé con cordón umbilical, acompañado de una leyenda que decía "Estoy esperando".

"Hace un mes que mi padre murió. Hice esta tarjeta para él en Navidad. El círculo de la vida. Te quiero, abuelo", añadió en la publicación.

1 month since dad died today. Made this card for him at Christmas. Due in June. Circle of life. Love you, granddad. pic.twitter.com/sf7SEUtm64